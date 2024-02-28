Aşkınızı Tazelemek İçin Gitmeniz Gereken Şehir Hangisi?
Aşkınızı Tazelemek İçin Gitmeniz Gereken Şehir Hangisi?
İlişkilerde zaman zaman aşk tazelemek gerekebilir.
Peki ya sizin aşkınızı tazelemek için gitmeniz gereken şehir hangisi?
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
2. Ne sıklıkla seyahat edersin?
3. Yılın hangi vakti sana aşkı anımsatır?
4. Bir aşk filmi seçmeni istesek?
5. Sence aşkı en iyi tanımlayan cümle hangisi?
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6. Partnerinle yapmayı en çok istediğin aktivite hangisi?
7. Peki ya senin için ideal ilk buluşma hangisi?
8. Sence hangi manzara daha romantik?
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