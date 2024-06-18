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Aşkın Tadı Olur mu? Yapay Zeka Bunu da Yaptı: Romantik İlişkilere Özel Ekmekler Üretiliyor!

Aşkın Tadı Olur mu? Yapay Zeka Bunu da Yaptı: Romantik İlişkilere Özel Ekmekler Üretiliyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 19:31

Hiç aşık oldunuz mu? Peki sizce aşkın tadı olur mu? Kimine göre çikolatadan alınan haz kadar lezzetli, kimine göre acı bir tat gibi, kimine göre tarifi benzersiz bir duygu olan aşkı herkes farklı tanımayabilir. Japonya'da aşkın 5 farklı duygusuyla özleşleştirilen 'Romantik Ekmekler' yapay zekanın duygusal analiziyle şekilleniyor ve aşkın her halini lezzetlerinde buluşturuyor.

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'Aşkın tadı da olur kokusu da' dediğinizi duyar gibiyiz💞

'Aşkın tadı da olur kokusu da' dediğinizi duyar gibiyiz💞

Japonya'da bir fırın yapay zeka kullanarak romantik ekmekler üretiyor. Satışa sunulan bu ekmekler 'Aşkın tadı nasıl?' sorusuna yanıt veriyor. İşte aşk ile ilişkilendirilen duyguların tadı...

İlk Karşılaşma Ekmeği

İlk Karşılaşma Ekmeği

Yapay zekaya göre ilk karşılaşma ekmeği pamuk şeker ve elma tadında.

İlk Buluşma Ekmeği

İlk Buluşma Ekmeği

Tat: Pamuk şeker, Elma

Kıskançlık Ekmeği

Kıskançlık Ekmeği

Tat: Mor patates, Trüf yağı, Kuru üzüm

Kalp Kırıklığı Ekmeği

Kalp Kırıklığı Ekmeği

Tat: Elma Şarabı, Üzüm

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Karşılıklı Sevgi Ekmeği

Karşılıklı Sevgi Ekmeği

Tat: Şeftali, Bal, Ejder Meyvesi

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