Aşkın Tadı Olur mu? Yapay Zeka Bunu da Yaptı: Romantik İlişkilere Özel Ekmekler Üretiliyor!
Aşkın Tadı Olur mu? Yapay Zeka Bunu da Yaptı: Romantik İlişkilere Özel Ekmekler Üretiliyor!
Hiç aşık oldunuz mu? Peki sizce aşkın tadı olur mu? Kimine göre çikolatadan alınan haz kadar lezzetli, kimine göre acı bir tat gibi, kimine göre tarifi benzersiz bir duygu olan aşkı herkes farklı tanımayabilir. Japonya'da aşkın 5 farklı duygusuyla özleşleştirilen 'Romantik Ekmekler' yapay zekanın duygusal analiziyle şekilleniyor ve aşkın her halini lezzetlerinde buluşturuyor.
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'Aşkın tadı da olur kokusu da' dediğinizi duyar gibiyiz💞
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İlk Karşılaşma Ekmeği
İlk Buluşma Ekmeği
Kıskançlık Ekmeği
Kalp Kırıklığı Ekmeği
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Karşılıklı Sevgi Ekmeği
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