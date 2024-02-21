Aşkın Evrensel Dili: Aşk ve Cinsellikle İlgili Dünyadaki 7 Büyüleyici Gelenek ve Adet

İskoçya'da, 'Handfasting' adı verilen bu gelenek, çiftlerin ellerini birbirine bağlaması şeklinde bir ritüel içeriyor. Bu ritüel, romantik bir bağın oluşturulmasını ve çiftin birbirine olan bağlılığını temsil ediyor. Eskiden evlenme törenlerinde yaygın olarak kullanılan bir uygulama, günümüzde de hala varlığını sürdürse de azalmış durumda.