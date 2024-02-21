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Aşkın Evrensel Dili: Aşk ve Cinsellikle İlgili Dünyadaki 7 Büyüleyici Gelenek ve Adet

etiket Aşkın Evrensel Dili: Aşk ve Cinsellikle İlgili Dünyadaki 7 Büyüleyici Gelenek ve Adet

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 23:46

Dünyanın farklı köşelerinden aşkın, cinselliğin ve bunu ifade etmenin çeşitli yollarını sizler için derledik. 

Keyifli okumalar! 

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1. Onsen Ritüeli: Japonya!

Japon kültüründe, çiftler arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla sıcak su banyoları olan onsen ritüeli oldukça yaygındır. Bu, birlikte zaman geçirme ve duygusal bağları güçlendirme amacını taşır.

2. Düğün Yatağı Töreni: Çin!

Geleneksel Çin düğünlerinde, yeni evli çifte yatak odalarına kadar eşlik edildiği ve aile üyelerinin, doğurganlığı ve uyumlu bir cinsel ilişkiyi teşvik etmek için yatağın üzerine uğurlu eşyalar koyduğu bir tören vardır.

3. Tantrik Seks: Tibet!

3. Tantrik Seks: Tibet!

Tibet Budizmi, fiziksel zevkin ötesine geçen ve partnerler arasındaki manevi bağlantıya odaklanan Tantrik uygulamaları içerir. Tantrik seks ritüelleri meditasyon, nefes kontrolü ve görselleştirme gibi çeşitli uygulamaları içerir.

4. Omed-Omedan Öpüşme Festivali: Bali!

4. Omed-Omedan Öpüşme Festivali: Bali!

Omed-Omedan, genellikle gençlerin eğlenceli, ortak bir öpücük için bir araya geldiği eşsiz bir festivaldir. Bu festivalin temelindeki inanç, bu eylemin ilişkilerinde iyi şans, refah ve uyum sağlamasıdır. Yaşları 17 ile 30 arasında değişen evli olmayan katılımcılar öpüşme ritüeline katılabiliyor.

5. Aşk Kilitleri: Fransa!

Günümüzde birçok Avrupa ülkesinde benzer bir ritüel yapılıyor olsa da Aşk Kilitleri ritüelinin Fransa'ya dayandığı düşünülmekte. Bu ritüelde çiftler köprülere sonsuz aşklarını simgeleyen asma kilitler takarlar. Anahtar genellikle aşağıdaki nehre atılır ve bu da bağlılıklarının kalıcılığını temsil eder.

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6. Pon Festivali: Endonezya!

6. Pon Festivali: Endonezya!

Endonezya'da Pon festivali sırasında evlilik dışı seks yapılabiliyor. Festivale katılan bu kabile üyelerinin eşleri dışında biriyle cinsel ilişkiye girmeleri gerekiyor. Her sene 7 kez düzenlenen bu festivalde, yedi kutlamada da aynı kişiyle seks yapmanın o kişilere şans getireceğine inanılıyor.

7. Handfasting: İskoçya!

İskoçya'da, 'Handfasting' adı verilen bu gelenek, çiftlerin ellerini birbirine bağlaması şeklinde bir ritüel içeriyor. Bu ritüel, romantik bir bağın oluşturulmasını ve çiftin birbirine olan bağlılığını temsil ediyor. Eskiden evlenme törenlerinde yaygın olarak kullanılan bir uygulama, günümüzde de hala varlığını sürdürse de azalmış durumda.

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