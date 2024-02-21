Aşkın Evrensel Dili: Aşk ve Cinsellikle İlgili Dünyadaki 7 Büyüleyici Gelenek ve Adet
Aşkın Evrensel Dili: Aşk ve Cinsellikle İlgili Dünyadaki 7 Büyüleyici Gelenek ve Adet
Dünyanın farklı köşelerinden aşkın, cinselliğin ve bunu ifade etmenin çeşitli yollarını sizler için derledik.
Keyifli okumalar!
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1. Onsen Ritüeli: Japonya!
2. Düğün Yatağı Töreni: Çin!
3. Tantrik Seks: Tibet!
4. Omed-Omedan Öpüşme Festivali: Bali!
5. Aşk Kilitleri: Fransa!
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6. Pon Festivali: Endonezya!
7. Handfasting: İskoçya!
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