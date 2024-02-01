Aşk-ı Memnu'ya Benzeyen Yataktan Arda Güler'in Kariyer Planlamasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Aşk-ı Memnu'ya Benzeyen Yataktan Arda Güler'in Kariyer Planlamasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Perşembe gününün en komik tweetlerine göz atalım.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
Bunlar hep moda oldu.
Olmayınca olmuyor.
Kafaya takmamak lazım.
Bir gün sen de böyle olacaksın.
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Doğru kariyer planlaması...
Kovaysa yapar...
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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