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Aşk-ı Memnu'ya Benzeyen Yataktan Arda Güler'in Kariyer Planlamasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Aşk-ı Memnu'ya Benzeyen Yataktan Arda Güler'in Kariyer Planlamasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.02.2024 - 18:01

Perşembe gününün en komik tweetlerine göz atalım.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Bunlar hep moda oldu.

Bunlar hep moda oldu.
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Olmayınca olmuyor.

Olmayınca olmuyor.
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Kafaya takmamak lazım.

Kafaya takmamak lazım.
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Bir gün sen de böyle olacaksın.

Bir gün sen de böyle olacaksın.
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Doğru kariyer planlaması...

Doğru kariyer planlaması...
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Kovaysa yapar...

Kovaysa yapar...
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Ayy anne kedinin hali duman şimdi 🥹 geçen gece bir köpek havlaması duydum feryat figan çıkıp bakayım dedim garibim bahçeye girmiş çıkmak isterken sıkışmış ka... Devamını Gör