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Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: İlk Toplantı 10 Aralık’ta Yapılacak

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: İlk Toplantı 10 Aralık’ta Yapılacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2024 - 13:59

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

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Türkiye’de tüm çalışanları yakından ilgilendiren 2025 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağına karar verecek komisyon, toplantılarına 10 Aralık’ta başlayacak.

Türkiye’de tüm çalışanları yakından ilgilendiren 2025 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağına karar verecek komisyon, toplantılarına 10 Aralık’ta başlayacak.

Komisyonda, bakanlık yetkilileri, işçi sendikaları ve işveren temsilcileri yer alacak.

Komisyonda, bakanlık yetkilileri, işçi sendikaları ve işveren temsilcileri yer alacak.

4 toplantı yapması beklenen komisyon, 2025 yılı asgari ücretini aralık aynın son haftası öncesinde belirleyecek.

4 toplantı yapması beklenen komisyon, 2025 yılı asgari ücretini aralık aynın son haftası öncesinde belirleyecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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