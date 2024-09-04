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Artvin'de Ağaç Kesimine Engel Olmak İsterken Vurulmuştu: Reşit Kibar'ın Vurulma Anı Ortaya Çıktı

Artvin'de Ağaç Kesimine Engel Olmak İsterken Vurulmuştu: Reşit Kibar'ın Vurulma Anı Ortaya Çıktı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 18:11

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Artvin'de mesire alanı yapımı projesi için ağaç kesilmesine karşı çıkan Reşit Kibar'ın şirket çalışanı Muhammet Ustabaş tarafından silahla vurulma anı ortaya çıktı. 

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Artvin'in Hopa ilçesinde mesire alanı projesi nedeniyle ağaçların kesilmesine karşı çıkan Reşit Kibar, tartıştığı firmanın çalışanı Muhammet Ustabaş tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Artvin'in Hopa ilçesinde mesire alanı projesi nedeniyle ağaçların kesilmesine karşı çıkan Reşit Kibar, tartıştığı firmanın çalışanı Muhammet Ustabaş tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Memleketi Borçka'da bugün kılınan cenaze namazı ardından defnedilen Kibar'ın vurulma anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Memleketi Borçka'da bugün kılınan cenaze namazı ardından defnedilen Kibar'ın vurulma anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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