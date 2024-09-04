Artvin'de Ağaç Kesimine Engel Olmak İsterken Vurulmuştu: Reşit Kibar'ın Vurulma Anı Ortaya Çıktı

Motoru ile Yolculuk Yaparken Felaketin Eşiğinden Döndü: Kısa Devre Yapan Motor Genç Üzerindeyken Alev Aldı

Modacı Barbaros Şansal: "İbrahim Tatlıses Asena'nın Donu Var mı Diye Bakmaya Geldi"