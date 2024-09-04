Artvin'de Ağaç Kesimine Engel Olmak İsterken Vurulmuştu: Reşit Kibar'ın Vurulma Anı Ortaya Çıktı

Artvin'de mesire alanı yapımı projesi için ağaç kesilmesine karşı çıkan Reşit Kibar'ın şirket çalışanı Muhammet Ustabaş tarafından silahla vurulma anı ortaya çıktı.
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Artvin'in Hopa ilçesinde mesire alanı projesi nedeniyle ağaçların kesilmesine karşı çıkan Reşit Kibar, tartıştığı firmanın çalışanı Muhammet Ustabaş tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.
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Memleketi Borçka'da bugün kılınan cenaze namazı ardından defnedilen Kibar'ın vurulma anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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