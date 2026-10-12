Arjantin Açıklarındaki Kanyonda 57 Yeni Deniz Canlısı Türü Keşfedildi

Atölyede belirlenen 57 türün dağılımı şöyle: 20 kopepod (küçük kabuklu), 22 derisidikenli (deniz hıyarı ve deniz zambağı), 14 knidarya (oktokoral, deniz kalemi ve taşlı mercan) ve bir tane de Scaphopoda sınıfından yumuşakça. Beş yeni cins ise mercan, deniz hıyarı ve kabuklu gruplarına yayılıyor. Kopepodlarda tablo daha da çarpıcı: taksonomistler örneklerin yalnızca yüzde 10'unu inceledi ve baktıkları her örnek bilim için yeniydi.

Loki lakaplı Peniagone cinsi deniz hıyarı, 2.577 metre derinlikte bulundu; boynuz benzeri uzantıları adını verdi. Atölyede belirlenen, sayısı 10'a kadar çıkan yeni deniz hıyarı türünden biri olan canlıyı Francisco Alonso Solís-Marín ile Mariano Martinez tanımladı. Listede ayrıca 1.954 metrede bulunan turuncu-kırmızı bir oktokoral (Orstomisis), bir deniz kalemi (Pseudumbellula) ve parlak mor renkli bir deniz hıyarı (Benthothuria) de yer alıyor.

Ocean Census Bilim Başkanı Dr. Michelle Taylor, derin denizin dünyanın en az anlaşılmış ekosistemlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Schmidt Ocean Institute Direktörü Dr. Jyotika Virmani ise sonuçların, ileri teknolojiyle uzmanlığın uluslararası iş birliğiyle buluştuğunda ortaya çıkan gücü gösterdiğini belirtti. Keşifler, yeni türler için kurulan açık erişimli veri platformu Ocean Census NOVA'ya kaydedildi.