Arjantin Açıklarındaki Kanyonda 57 Yeni Deniz Canlısı Türü Keşfedildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Arjantin açıklarındaki Mar del Plata Denizaltı Kanyonu'ndan toplanan örnekler, bilim dünyasına 57 yeni deniz canlısı türü kazandırdı. Nippon Foundation-Nekton Ocean Census ile Schmidt Ocean Institute'un birlikte yürüttüğü çalışmada 5 yeni cins de belirlendi. Temmuz 2026'da Buenos Aires'te bir araya gelen 20 taksonomist, büyük kısmı 2025'teki keşif seferinden gelen örnekleri iki hafta boyunca inceledi. Listenin en dikkat çekici ismi, boynuz benzeri uzantıları yüzünden İskandinav mitolojisinin tanrısı Loki'nin adıyla anılan deniz hıyarı oldu. Kanyon, 3.500 metreyi aşan derinliğiyle Büyük Kanyon'un yaklaşık iki katı derinlikte.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanyondaki Keşif Seferi 4 Milyondan Fazla İzleyiciye Canlı Yayınlandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Türlerin 22'si Derisidikenli, 20'si Kopepod Çıktı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın