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Arjantin Açıklarındaki Kanyonda 57 Yeni Deniz Canlısı Türü Keşfedildi

Arjantin Açıklarındaki Kanyonda 57 Yeni Deniz Canlısı Türü Keşfedildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.10.2026 - 16:16
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Arjantin açıklarındaki Mar del Plata Denizaltı Kanyonu'ndan toplanan örnekler, bilim dünyasına 57 yeni deniz canlısı türü kazandırdı. Nippon Foundation-Nekton Ocean Census ile Schmidt Ocean Institute'un birlikte yürüttüğü çalışmada 5 yeni cins de belirlendi. Temmuz 2026'da Buenos Aires'te bir araya gelen 20 taksonomist, büyük kısmı 2025'teki keşif seferinden gelen örnekleri iki hafta boyunca inceledi. Listenin en dikkat çekici ismi, boynuz benzeri uzantıları yüzünden İskandinav mitolojisinin tanrısı Loki'nin adıyla anılan deniz hıyarı oldu. Kanyon, 3.500 metreyi aşan derinliğiyle Büyük Kanyon'un yaklaşık iki katı derinlikte.

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Kanyondaki Keşif Seferi 4 Milyondan Fazla İzleyiciye Canlı Yayınlandı

Kanyondaki Keşif Seferi 4 Milyondan Fazla İzleyiciye Canlı Yayınlandı

Schmidt Ocean Institute'un 'Mar del Plata Kanyonu'nun Sualtı Vahaları' adlı seferi, 2025 yılının temmuz-ağustos aylarında Falkor (too) araştırma gemisiyle yürütüldü. Ekip, uzaktan kumandalı ROV SuBastian ile kanyonun dibine indi; görüntüler canlı yayınlandı ve dört milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Bölge, sıcak subtropikal suların soğuk ve besin bakımından zengin subantarktik sularla buluştuğu Brezilya-Malvinas Birleşim Bölgesi'nde yer alıyor.

Yayın sırasında en çok konuşulan karelerden biri, turuncu rengi ve gövde hatlarıyla Sünger Bob'daki Patrick'e benzetilen bir deniz yıldızına aitti. Bu yıldız yeni tür olarak değerlendirilmedi; Ocean Census'un açıklamasına göre örnek alınmadan, rahatsız edilmeden bırakıldı.

Sıradaki adım da belli: Daniel Lauretta'nın ekibi, Şubat-Mart 2027'de Schmidt Ocean Institute ile farklı bir denizaltı kanyonuna gidecek. Bu kanyonda endemik tür oranının yüksek olması bekleniyor.

Yeni Türlerin 22'si Derisidikenli, 20'si Kopepod Çıktı

Yeni Türlerin 22'si Derisidikenli, 20'si Kopepod Çıktı

Atölyede belirlenen 57 türün dağılımı şöyle: 20 kopepod (küçük kabuklu), 22 derisidikenli (deniz hıyarı ve deniz zambağı), 14 knidarya (oktokoral, deniz kalemi ve taşlı mercan) ve bir tane de Scaphopoda sınıfından yumuşakça. Beş yeni cins ise mercan, deniz hıyarı ve kabuklu gruplarına yayılıyor. Kopepodlarda tablo daha da çarpıcı: taksonomistler örneklerin yalnızca yüzde 10'unu inceledi ve baktıkları her örnek bilim için yeniydi.

Loki lakaplı Peniagone cinsi deniz hıyarı, 2.577 metre derinlikte bulundu; boynuz benzeri uzantıları adını verdi. Atölyede belirlenen, sayısı 10'a kadar çıkan yeni deniz hıyarı türünden biri olan canlıyı Francisco Alonso Solís-Marín ile Mariano Martinez tanımladı. Listede ayrıca 1.954 metrede bulunan turuncu-kırmızı bir oktokoral (Orstomisis), bir deniz kalemi (Pseudumbellula) ve parlak mor renkli bir deniz hıyarı (Benthothuria) de yer alıyor.

Ocean Census Bilim Başkanı Dr. Michelle Taylor, derin denizin dünyanın en az anlaşılmış ekosistemlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Schmidt Ocean Institute Direktörü Dr. Jyotika Virmani ise sonuçların, ileri teknolojiyle uzmanlığın uluslararası iş birliğiyle buluştuğunda ortaya çıkan gücü gösterdiğini belirtti. Keşifler, yeni türler için kurulan açık erişimli veri platformu Ocean Census NOVA'ya kaydedildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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