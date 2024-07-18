Arda Turan’ın Annesi Yüksel Turan’a 10 Ay Hapis Cezası Verildi

Süper Lig’e yükselen Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan’ın annesi Yüksel Turan’a, Bayrampaşa’daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından dava açılmıştı.

Yapılan incelemeler sonrasında 5 yıla kadar hapsi istenen Yüksel Turan’ın 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 10 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.

Sabah Gazetesinden Atakan Irmak’ın haberinin detayları…