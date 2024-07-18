Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Arda Turan’ın Annesi Yüksel Turan’a 10 Ay Hapis Cezası Verildi

Arda Turan’ın Annesi Yüksel Turan’a 10 Ay Hapis Cezası Verildi

Arda Turan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.07.2024 - 17:13

Süper Lig’e yükselen Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan’ın annesi Yüksel Turan’a, Bayrampaşa’daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından dava açılmıştı. 

Yapılan incelemeler sonrasında 5 yıla kadar hapsi istenen Yüksel Turan’ın 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 10 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.

Sabah Gazetesinden Atakan Irmak’ın haberinin detayları… 

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve çiçeği burnunda teknik direktör Arda Turan'ın doğup büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından Anne Yüksel Turan'a dava açılmıştı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve çiçeği burnunda teknik direktör Arda Turan'ın doğup büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından Anne Yüksel Turan'a dava açılmıştı.

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı belirlenmişti.

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı belirlenmişti.

Yapılan incelemelerde 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin ihbarı sonrası savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı.

Bayrampaşa Belediyesi’nin ihbarı sonrası savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mahkeme dava sürecinde dosyaya atana bilirkişinin raporda kaçak yapılaşmaya gidildiğini belirterek Yüksel Turan'ın 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 10 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.

Mahkeme dava sürecinde dosyaya atana bilirkişinin raporda kaçak yapılaşmaya gidildiğini belirterek Yüksel Turan'ın 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 10 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
12
6
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın