Arda Turan’ın Annesi Yüksel Turan’a 10 Ay Hapis Cezası Verildi
Arda Turan’ın Annesi Yüksel Turan’a 10 Ay Hapis Cezası Verildi
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
Süper Lig’e yükselen Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan’ın annesi Yüksel Turan’a, Bayrampaşa’daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından dava açılmıştı.
Yapılan incelemeler sonrasında 5 yıla kadar hapsi istenen Yüksel Turan’ın 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 10 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.
Sabah Gazetesinden Atakan Irmak’ın haberinin detayları…
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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve çiçeği burnunda teknik direktör Arda Turan'ın doğup büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından Anne Yüksel Turan'a dava açılmıştı.
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Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı belirlenmişti.
Yapılan incelemelerde 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.
Bayrampaşa Belediyesi’nin ihbarı sonrası savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı.
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
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Mahkeme dava sürecinde dosyaya atana bilirkişinin raporda kaçak yapılaşmaya gidildiğini belirterek Yüksel Turan'ın 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 10 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.
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