onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Aralıklı Oruç Diyeti Sadece Kilo Verdirmiyor Beyni de Yeniden Şekillendiriyor

Aralıklı Oruç Diyeti Sadece Kilo Verdirmiyor Beyni de Yeniden Şekillendiriyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2025 - 17:32 Son Güncelleme: 01.05.2025 - 17:36

Oruç diyetlerinin popülerliği son yıllarda hızla arttı. Birçoğumuz kilo vermek ya da daha sağlıklı hissetmek için bu yöntemlere başvuruyoruz. Ancak aralıklı oruç yalnızca tartıda sonuç vermiyor. Beynimizde ve bağırsaklarımızda da şaşırtıcı etkiler yaratıyor. Bilim dünyası bu değişimlerin izini sürmeye başladı bile.

Gelin beynimize neler yapıyormuş bir bakalım...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aralıklı oruç yalnızca kilo vermekle kalmıyor.

Çinli araştırmacılar, obez sınıfında yer alan 25 gönüllüyle tam 62 gün süren bir aralıklı enerji kısıtlaması (IER) programı uyguladı. Bu süreçte katılımcılar hem kontrollü kalori alımına hem de bazı günler kısmi açlığa tabi tutuldu.

Katılımcılar ortalama 7,6 kilogram yani vücut ağırlıklarının yaklaşık %7,8’ini kaybetti. Ancak asıl ilginç bulgu sadece kilo kaybı değildi, bağırsak bakterileri ve beynin obeziteyle ilişkilendirilen bölgelerinde de belirgin değişimler gözlemlendi.

Beyin ve bağırsak arasında güçlü bir bağlantı var.

Beyin ve bağırsak arasında güçlü bir bağlantı var.

Araştırmaya liderlik eden Qiang Zeng, aralıklı orucun insanın beyin-bağırsak-mikrobiyom eksenini etkilediğini belirtti. Çalışmada bağırsak mikrobiyomunda ve bağımlılıkla ilişkili beyin bölgelerinde, kilo kaybı sırasında ve sonrasında dinamik değişimler yaşandığı tespit edildi.

Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) taramaları, iştah ve bağımlılık kontrolünde önemli olan inferior frontal orbital girus gibi beyin bölgelerinde aktivite değişimlerini ortaya koydu. Öte yandan, dışkı örnekleri ve kan testleriyle incelenen bağırsak mikrobiyomu değişimleri de bu beyin bölgeleriyle bağlantılıydı.

Bağırsak bakterileri irademizi etkileyebilir mi?

Bağırsak bakterileri irademizi etkileyebilir mi?

Coprococcus comes ve Eubacterium hallii adlı bakterilerin, yiyeceklere direnç gösterebilmemizde önemli bir rol oynayan sol inferior frontal orbital girus bölgesiyle olumsuz bağlantısı tespit edildi. Bilim insanı Xiaoning Wang’a göre, bağırsak mikrobiyomu ve beyin arasında iki yönlü, karmaşık bir iletişim söz konusu.

Mikrobiyom tarafından üretilen nörotransmiterler ve nörotoksinler kan yoluyla beyne ulaşıyor, beyin de yeme davranışını kontrol ediyor. Dahası, yediğimiz besinler bağırsaklarımızdaki bakteri yapısını doğrudan değiştiriyor.

Dünya genelinde bir milyardan fazla insanın obezite ile mücadele ettiği bilinirken, bu durum kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok riski artırıyor.

Dünya genelinde bir milyardan fazla insanın obezite ile mücadele ettiği bilinirken, bu durum kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok riski artırıyor.

Beyin ve bağırsak arasındaki bu hassas ilişkinin daha iyi anlaşılması, etkili kilo verme ve sağlıklı kiloyu koruma stratejilerinde devrim yaratabilir. Bilim insanı Liming Wang’ın dediği gibi, bir sonraki adım bağırsak mikrobiyomu ve beyin arasındaki iletişimin tam olarak nasıl çalıştığını ve hangi bölgelerin başarılı kilo verme için kritik rol oynadığını çözmek olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın