Aralıklı Oruç Diyeti Sadece Kilo Verdirmiyor Beyni de Yeniden Şekillendiriyor

Çinli araştırmacılar, obez sınıfında yer alan 25 gönüllüyle tam 62 gün süren bir aralıklı enerji kısıtlaması (IER) programı uyguladı. Bu süreçte katılımcılar hem kontrollü kalori alımına hem de bazı günler kısmi açlığa tabi tutuldu.

Katılımcılar ortalama 7,6 kilogram yani vücut ağırlıklarının yaklaşık %7,8’ini kaybetti. Ancak asıl ilginç bulgu sadece kilo kaybı değildi, bağırsak bakterileri ve beynin obeziteyle ilişkilendirilen bölgelerinde de belirgin değişimler gözlemlendi.