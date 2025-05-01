Aralıklı Oruç Diyeti Sadece Kilo Verdirmiyor Beyni de Yeniden Şekillendiriyor
Oruç diyetlerinin popülerliği son yıllarda hızla arttı. Birçoğumuz kilo vermek ya da daha sağlıklı hissetmek için bu yöntemlere başvuruyoruz. Ancak aralıklı oruç yalnızca tartıda sonuç vermiyor. Beynimizde ve bağırsaklarımızda da şaşırtıcı etkiler yaratıyor. Bilim dünyası bu değişimlerin izini sürmeye başladı bile.
Gelin beynimize neler yapıyormuş bir bakalım...
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Aralıklı oruç yalnızca kilo vermekle kalmıyor.
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Beyin ve bağırsak arasında güçlü bir bağlantı var.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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