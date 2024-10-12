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Araç Sahipleri Güne Yeni Zamla Uyandı: Benzine Gelen 95 Kuruşluk Zam Tabelaya Yansıdı!

Araç Sahipleri Güne Yeni Zamla Uyandı: Benzine Gelen 95 Kuruşluk Zam Tabelaya Yansıdı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
12.10.2024 - 10:24

Akaryakıta neredeyse her gün gelen zam geleneği bozmadı, araç sahipleri güne yeni zamla uyandı. Benzine gelen 95 kuruşluk zam tabelaya yansıdı.

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Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Orta Doğu'da tırmanan gerilim akaryakıta peş peşe zammı getirdi. Araç sahipleri 12 Ekim Cumartesi gününe yeni bir zamla uyandı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Orta Doğu'da tırmanan gerilim akaryakıta peş peşe zammı getirdi. Araç sahipleri 12 Ekim Cumartesi gününe yeni bir zamla uyandı.

Benzine gece yarısı 95 kuruşluk zam geldi. Zam akaryakıt tabelalarına yansıdı. Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.

Benzine gece yarısı 95 kuruşluk zam geldi. Zam akaryakıt tabelalarına yansıdı. Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.

Benzine gelen zamları takip etmek neredeyse imkansız hale geldi. Zam adeta yağmur olup yağarken önceki gece benzine 64 kuruş zam gelmişti. Motorine ise çarşamba günü 77 kuruşluk zam yapılmıştı.

Benzine gelen zamları takip etmek neredeyse imkansız hale geldi. Zam adeta yağmur olup yağarken önceki gece benzine 64 kuruş zam gelmişti. Motorine ise çarşamba günü 77 kuruşluk zam yapılmıştı.

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

  • Benzin fiyatı: 44.66 TL

  • Motorin litre fiyatı: 43.52 TL

  • LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin fiyatı: 44.54 TL

  • Motorin litre fiyatı: 43.45 TL

  • LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

  • Benzin litre fiyatı: 44.09 TL

  • Motorin litre fiyatı: 44.01 TL

  • LPG litre fiyatı: 25.14 TL

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İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

  • Benzin litre fiyatı: 45.06 TL

  • Motorin litre fiyatı: 44.53 TL

  • LPG litre fiyatı: 25.04 TL

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