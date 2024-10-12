Araç Sahipleri Güne Yeni Zamla Uyandı: Benzine Gelen 95 Kuruşluk Zam Tabelaya Yansıdı!
Araç Sahipleri Güne Yeni Zamla Uyandı: Benzine Gelen 95 Kuruşluk Zam Tabelaya Yansıdı!
Akaryakıta neredeyse her gün gelen zam geleneği bozmadı, araç sahipleri güne yeni zamla uyandı. Benzine gelen 95 kuruşluk zam tabelaya yansıdı.
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Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Orta Doğu'da tırmanan gerilim akaryakıta peş peşe zammı getirdi. Araç sahipleri 12 Ekim Cumartesi gününe yeni bir zamla uyandı.
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Benzine gece yarısı 95 kuruşluk zam geldi. Zam akaryakıt tabelalarına yansıdı. Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.
Benzine gelen zamları takip etmek neredeyse imkansız hale geldi. Zam adeta yağmur olup yağarken önceki gece benzine 64 kuruş zam gelmişti. Motorine ise çarşamba günü 77 kuruşluk zam yapılmıştı.
İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
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İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
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