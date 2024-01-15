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Araç Alacaklar Dikkat! OSD Başkanı 'Otomobil Fiyatları Artacak mı?' Sorusuna Yanıt Verdi

Araç Alacaklar Dikkat! OSD Başkanı 'Otomobil Fiyatları Artacak mı?' Sorusuna Yanıt Verdi

Zam otomobil
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.01.2024 - 12:58

Bir süredir durağan bir seyir izleyen araç fiyatlarıyla ilgili, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu açıklamalarda bulundu. 'Otomobil fiyatlarına zam gelecek mi?' sorusunu yanıtlayan Eroldu, 'Enflasyon ve kur artışları fiyatlara yansıyacaktır' ifadelerini kullandı.

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Dünya genelinde Covid-19 salgınının başlaması sonrası gerileyen otomobil üretimi 0 km araç piyasasında belirsizliğe neden olmuş, bu durum dünyada ve ülkemizde otomobil fiyatlarını yukarıya çekmişti.

Dünya genelinde Covid-19 salgınının başlaması sonrası gerileyen otomobil üretimi 0 km araç piyasasında belirsizliğe neden olmuş, bu durum dünyada ve ülkemizde otomobil fiyatlarını yukarıya çekmişti.

2022 yılı itibariyle kalkan Covid-19 önlemleri sonrası toparlanmaya başlayan otomotiv piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, sektörün 2023 yılında 1 milyar 340 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini söyleyerek, 'Bu da son yılların en yüksek rakamı oldu' ifadelerini kullandı.

2022 yılı itibariyle kalkan Covid-19 önlemleri sonrası toparlanmaya başlayan otomotiv piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, sektörün 2023 yılında 1 milyar 340 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini söyleyerek, 'Bu da son yılların en yüksek rakamı oldu' ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörü ana firmalarının salgın öncesi seviyelere yükseldiğini belirten Eroldu kapasite kullanımında da geçtiğimiz yıl iyileşme görüldüğünü söyledi.

Otomotiv sektörü ana firmalarının salgın öncesi seviyelere yükseldiğini belirten Eroldu kapasite kullanımında da geçtiğimiz yıl iyileşme görüldüğünü söyledi.

Otomobil fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruları yanıtlayan Eroldu, ocak ayı itibariyle enflasyon ve kur artışlarının fiyatlara yansıdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: 'Enflasyonda hem yerleşmiş bir enflasyon var hem de aylık 3-4 temposunda bir enflasyon var. Fiyatlara yansıdığını göreceğiz zaten. Ocak ayında da benim gördüğüm, yüzde 2 ile yüzde 4 arasında en azından görebildiğim markalarda fiyat artışları var. Enflasyon ve kur artışları fiyatlara yansıyacaktır. Ama kaçınılmaz bir şey yani bu. Bazen fiyat indirimleri de olduğunu görebiliyorsunuz.'

Otomobil fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruları yanıtlayan Eroldu, ocak ayı itibariyle enflasyon ve kur artışlarının fiyatlara yansıdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: 'Enflasyonda hem yerleşmiş bir enflasyon var hem de aylık 3-4 temposunda bir enflasyon var. Fiyatlara yansıdığını göreceğiz zaten. Ocak ayında da benim gördüğüm, yüzde 2 ile yüzde 4 arasında en azından görebildiğim markalarda fiyat artışları var. Enflasyon ve kur artışları fiyatlara yansıyacaktır. Ama kaçınılmaz bir şey yani bu. Bazen fiyat indirimleri de olduğunu görebiliyorsunuz.'

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