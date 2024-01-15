Araç Alacaklar Dikkat! OSD Başkanı 'Otomobil Fiyatları Artacak mı?' Sorusuna Yanıt Verdi

Bir süredir durağan bir seyir izleyen araç fiyatlarıyla ilgili, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu açıklamalarda bulundu. 'Otomobil fiyatlarına zam gelecek mi?' sorusunu yanıtlayan Eroldu, 'Enflasyon ve kur artışları fiyatlara yansıyacaktır' ifadelerini kullandı.