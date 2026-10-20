Arabanızın Sileceğinde Para Görürseniz Dikkat: Polis Bu Yönteme Karşı Uyarıyor
Otoparktan çıkmak üzere arabanıza bindiğinizde ön cam sileceğine sıkıştırılmış bir banknot görmek ilk bakışta şans gibi görünebilir. Ancak İstanbul’daki alışveriş merkezi ve market otoparklarında bu görüntü bir tuzağın parçası olabiliyor. Dolandırıcılar sileceğin altına 200 liralık banknot bırakıyor ve sürücünün parayı almak için arabadan inmesini bekliyor. O kısa an, çanta ya da telefon gibi eşyaların çalınması için yeterli oluyor. Hatta motoru çalışır durumda bırakılan araçların çalınabildiği de belirtiliyor. Polis ekipleri ve güvenlik uzmanları bu nedenle sürücüleri uyarıyor. Peki ön camda para gördüğünüzde nasıl davranmanız gerekiyor? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Sözcü
Hırsızlar otopark köşelerinde sürücünün arabadan inmesini bekliyor.
Birkaç saniyelik dikkatsizlik çantayı, telefonu ve hatta aracı götürebiliyor.
Uzmanlar ön camda para görenlere araçtan inmemeyi öneriyor.
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