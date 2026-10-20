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Arabanızın Sileceğinde Para Görürseniz Dikkat: Polis Bu Yönteme Karşı Uyarıyor

Arabanızın Sileceğinde Para Görürseniz Dikkat: Polis Bu Yönteme Karşı Uyarıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 13:57
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Otoparktan çıkmak üzere arabanıza bindiğinizde ön cam sileceğine sıkıştırılmış bir banknot görmek ilk bakışta şans gibi görünebilir. Ancak İstanbul’daki alışveriş merkezi ve market otoparklarında bu görüntü bir tuzağın parçası olabiliyor. Dolandırıcılar sileceğin altına 200 liralık banknot bırakıyor ve sürücünün parayı almak için arabadan inmesini bekliyor. O kısa an, çanta ya da telefon gibi eşyaların çalınması için yeterli oluyor. Hatta motoru çalışır durumda bırakılan araçların çalınabildiği de belirtiliyor. Polis ekipleri ve güvenlik uzmanları bu nedenle sürücüleri uyarıyor. Peki ön camda para gördüğünüzde nasıl davranmanız gerekiyor? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Sözcü

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Hırsızlar otopark köşelerinde sürücünün arabadan inmesini bekliyor.

Hırsızlar otopark köşelerinde sürücünün arabadan inmesini bekliyor.

Uyarılara konu olan yöntem, alışveriş merkezi ve market otoparklarında uygulanıyor. Hırsızlar hedef seçtikleri aracın ön cam sileceğinin altına 200 liralık bir banknot sıkıştırıyor. Amaç, sürücünün parayı fark edip almak için araçtan inmesini sağlamak. Kendi arabasının üzerinde para gören birinin meraklanması çok doğal. Tuzak da tam olarak bu merak üzerine kuruluyor.

Birkaç saniyelik dikkatsizlik çantayı, telefonu ve hatta aracı götürebiliyor.

Birkaç saniyelik dikkatsizlik çantayı, telefonu ve hatta aracı götürebiliyor.

Sürücü parayı kontrol etmek için indiği anda araçta bıraktığı eşyalar hedef hâline geliyor. Koltukta duran çanta ya da telefon, hırsızlar için kolay bir fırsata dönüşüyor. Kapılar açık ve motor çalışır durumdaysa risk daha da büyüyor. Böyle bir durumda hırsızların yalnızca eşyaları almakla yetinmeyip aracı da çalarak kaçabildiği ifade ediliyor. Yani sileceğe sıkıştırılan 200 liralık bir banknot, çok daha büyük bir kayba yol açabiliyor.

Uzmanlar ön camda para görenlere araçtan inmemeyi öneriyor.

Uzmanlar ön camda para görenlere araçtan inmemeyi öneriyor.

Güvenlik uzmanları, sileceğin altında para, kâğıt ya da benzeri bir şey gören sürücülerin paniğe kapılmamasını öneriyor. Öncelikle araçtan inmemek ve kapıları içeriden kilitlemek gerekiyor. Ardından motoru çalıştırıp aracı daha kalabalık ve aydınlık bir noktaya götürmek en güvenli yol olarak öneriliyor. Polis ekipleri de böyle bir durumla karşılaşanların hemen polisi aramasını tavsiye ediyor. Önlemlerden biri de değerli eşyaları dışarıdan görülecek şekilde araçta bırakmamak. Çanta, cüzdan ve telefon gibi eşyaların koltukta durmaması, olası bir hırsızlıkta kaybı azaltabiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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