Arabalar Yok, Sınırsız Dirilme Var! Fortnite'ın "Yeniden" Moduyla Klasik Battle Royale Deneyimi Dönüyor

Fortnite her yeni sezonunda karşımıza yepyeni bir tema ile çıkıyor. Fakat bu sezon oyun metasının neredeyse tamamen araçların üzerine kurulmuş olması oyuncular tarafından çokça eleştirilmişti. Klasik bir battle royale deneyimine odaklanan Yeniden modu ise tüm bu sebeplerle oyuncular tarafından şimdiden çok sevilmiş durumda.