Arabalar Yok, Sınırsız Dirilme Var! Fortnite'ın "Yeniden" Moduyla Klasik Battle Royale Deneyimi Dönüyor
Arabalar Yok, Sınırsız Dirilme Var! Fortnite'ın "Yeniden" Moduyla Klasik Battle Royale Deneyimi Dönüyor
Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite özlenen battle royale deneyimini geri getiriyor. 'Yeniden' moduyla oyunu deyim yerindeyse özüne döndüren Fortnite'ın yeni oyun moduyla özlediğimiz pek çok şey geri geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konu kendini güncel, oyuncuların ilgisini ise diri tutmak olunca Fortnite'ın pek de rakibi yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fortnite bu kez de eski oyuncuları geçmişe götüren, yeni oyunculara ise farklı bir deneyim sunan "Yeniden" ile karşımızda.
Öldünüz mü? Sorun değil, neden dirilmiyorsunuz?
Yeni sezonun araba metasına gelen eleştirilerin ardından Yeniden ile yapılan öze dönüş kalpleri yeniden kazanmaya yetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın