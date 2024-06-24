Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Arabalar Yok, Sınırsız Dirilme Var! Fortnite'ın "Yeniden" Moduyla Klasik Battle Royale Deneyimi Dönüyor

Arabalar Yok, Sınırsız Dirilme Var! Fortnite'ın "Yeniden" Moduyla Klasik Battle Royale Deneyimi Dönüyor

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 12:58

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite özlenen battle royale deneyimini geri getiriyor. 'Yeniden' moduyla oyunu deyim yerindeyse özüne döndüren Fortnite'ın yeni oyun moduyla özlediğimiz pek çok şey geri geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Konu kendini güncel, oyuncuların ilgisini ise diri tutmak olunca Fortnite'ın pek de rakibi yok.

Konu kendini güncel, oyuncuların ilgisini ise diri tutmak olunca Fortnite'ın pek de rakibi yok.

Farklı işbirlikleri, oyun içi etkinlikler, oyuna eklenen yeni modlar ve çok daha fazlasıyla Fortnite her daim yeni bir şeyler sunmayı başarıyor. Küçücük bir örnek vermek gerekirse oyunda şu sıralar dünyaca ünlü metal grubu Metallica fırtınası esmekte!

Fortnite bu kez de eski oyuncuları geçmişe götüren, yeni oyunculara ise farklı bir deneyim sunan "Yeniden" ile karşımızda.

Öldünüz mü? Sorun değil, neden dirilmiyorsunuz?

Öldünüz mü? Sorun değil, neden dirilmiyorsunuz?

Hem klasik battle royale, hem de Sıfır İnşa modlarında oynanabilen Yeniden modunda ölmek de sorun değil zira takımınızdan bir kişi dahi ayaktaysa sınırsız yeniden canlanma şansınız var. Ve evet, Yeniden modu 40 kişilik lobilerde, takımla oynamamızı istiyor.

Yeni sezonun araba metasına gelen eleştirilerin ardından Yeniden ile yapılan öze dönüş kalpleri yeniden kazanmaya yetti.

Yeni sezonun araba metasına gelen eleştirilerin ardından Yeniden ile yapılan öze dönüş kalpleri yeniden kazanmaya yetti.

Fortnite her yeni sezonunda karşımıza yepyeni bir tema ile çıkıyor. Fakat bu sezon oyun metasının neredeyse tamamen araçların üzerine kurulmuş olması oyuncular tarafından çokça eleştirilmişti. Klasik bir battle royale deneyimine odaklanan Yeniden modu ise tüm bu sebeplerle oyuncular tarafından şimdiden çok sevilmiş durumda.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın