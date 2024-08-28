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Antalya’daki Otelde Baca Kapağı Düştü: Havuz Başındaki Kadın Ölümden Döndü

Antalya’daki Otelde Baca Kapağı Düştü: Havuz Başındaki Kadın Ölümden Döndü

Antalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 13:33

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan bir otelde tatil yapan 37 yaşındaki kadın ölümden döndü. Havuz başında güneşlenen kadının başına, yerinden kopan bacanın kapağı düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay geçtiğimiz günlerde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi.

Olay geçtiğimiz günlerde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi.

K.O isimli kadının başına, havuz kenarında güneşlendiği sırada rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan yaklaşık 40 santim büyüklüğünde baca kapağı düştü. Ağır yaralanan tatilci kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. K.O’nun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

K.O isimli kadının başına, havuz kenarında güneşlendiği sırada rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan yaklaşık 40 santim büyüklüğünde baca kapağı düştü. Ağır yaralanan tatilci kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. K.O’nun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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