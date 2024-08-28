Antalya’daki Otelde Baca Kapağı Düştü: Havuz Başındaki Kadın Ölümden Döndü
Antalya’daki Otelde Baca Kapağı Düştü: Havuz Başındaki Kadın Ölümden Döndü
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Olay geçtiğimiz günlerde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi.
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K.O isimli kadının başına, havuz kenarında güneşlendiği sırada rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan yaklaşık 40 santim büyüklüğünde baca kapağı düştü. Ağır yaralanan tatilci kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. K.O’nun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
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