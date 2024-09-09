Görüş Bildir
Haberler
Video
Annesine Z Kuşağı Kıyafetleri Giydiren Genç Kadının Kaydettiği Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Annesine Z Kuşağı Kıyafetleri Giydiren Genç Kadının Kaydettiği Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.09.2024 - 15:53

İçerik Devam Ediyor

Annesine Z kuşağı kıyafetleri giydiren genç kadının kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bol pantolon ve crop tişört giyen kadına 'Kızından daha genç duruyor.' yorumu geldi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'azraarsi' adıyla içerik üreten genç kadın, annesine Z kuşağı kıyafetlerini denettirdi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'azraarsi' adıyla içerik üreten genç kadın, annesine Z kuşağı kıyafetlerini denettirdi.

Bol bir pantolon ve crop tişört giyen annenin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, içerik üreticisi gencin videosuna "Anne daha genç duruyor." yorumu yağdı.

Bol bir pantolon ve crop tişört giyen annenin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, içerik üreticisi gencin videosuna "Anne daha genç duruyor." yorumu yağdı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın