Annesine Z kuşağı kıyafetleri giydiren genç kadının kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bol pantolon ve crop tişört giyen kadına 'Kızından daha genç duruyor.' yorumu geldi.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'azraarsi' adıyla içerik üreten genç kadın, annesine Z kuşağı kıyafetlerini denettirdi.
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Bol bir pantolon ve crop tişört giyen annenin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, içerik üreticisi gencin videosuna "Anne daha genç duruyor." yorumu yağdı.
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