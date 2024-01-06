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Anne ve Kızının 'Allahım Nasip Et' Dedirten Videosundaki Korkutan Paranormal Detay

Anne ve Kızının 'Allahım Nasip Et' Dedirten Videosundaki Korkutan Paranormal Detay

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 11:37

TikTok'ta kızıyla sohbet ettiği tatlı anları paylaşan annenin videosundaki paranormal detay herkesi şoke etti. Odanın kapısının kendi kendine kapandığını fark eden kullanıcıların yorumları ortalığı ayağa kaldırdı.

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@nazlissengil kullanıcı adlı TikTok kullanıcısı, kızıyla 'Kız kıza biraz sohbet' adlı tatlı bir video paylaştı.

@nazlissengil kullanıcı adlı TikTok kullanıcısı, kızıyla 'Kız kıza biraz sohbet' adlı tatlı bir video paylaştı.

İzleyicilere 'Allahım nasip et' dedirten videonun ilerleyen dakikalarında oda kapısının kendi kendine kapandığı anlar izleyiciler tarafından fark edilirken, söz konusu duruma pek çok yorum geldi.

İzleyicilere 'Allahım nasip et' dedirten videonun ilerleyen dakikalarında oda kapısının kendi kendine kapandığı anlar izleyiciler tarafından fark edilirken, söz konusu duruma pek çok yorum geldi.

İşte o anlar:

Söz konusu paranormal detaya gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:

Söz konusu paranormal detaya gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:
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