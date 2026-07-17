Anlattığın Bakım Rutinine Göre Cildinin Şu An Neye İhtiyacı Olduğunu Söylüyoruz!

Her gün sosyal medyada onlarca farklı cilt bakım rutini videosu görüyor, popüler cilt bakım ürünleri arasında mekik dokuyoruz. Peki, tüm bu yoğun tempoda cildinin aslında ne hissettiğini hiç düşündün mü?

Piyasadaki her serumu rutinine eklemek yerine, cildinin biyolojik saatine kulak verme vakti geldi. Lafı hiç uzatmayalım, ilk soruyla hızlıca başlayalım o zaman!