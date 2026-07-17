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Anlattığın Bakım Rutinine Göre Cildinin Şu An Neye İhtiyacı Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Anlattığın Bakım Rutinine Göre Cildinin Şu An Neye İhtiyacı Olduğunu Söylüyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
17.07.2026 - 17:01
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Her gün sosyal medyada onlarca farklı cilt bakım rutini videosu görüyor, popüler cilt bakım ürünleri arasında mekik dokuyoruz. Peki, tüm bu yoğun tempoda cildinin aslında ne hissettiğini hiç düşündün mü?

Piyasadaki her serumu rutinine eklemek yerine, cildinin biyolojik saatine kulak verme vakti geldi. Lafı hiç uzatmayalım, ilk soruyla hızlıca başlayalım o zaman!

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1. Sabah yataktan kalktın ve aynanın karşısına geçtin. Gördüğün manzara genellikle hangisi oluyor?

2. Cilt bakım rutini yaparken elinin hiç gitmediği, "Aman şimdi kim uğraşacak" deyip atladığın o adım hangisi?

3. "Yüzümü yıkadıktan sonra 15-20 dakika hiçbir şey sürmezsem cildim çöl gibi kurur ve gerim gerim gerilir."

4. Fast food veya abur cubur partisi yaptığın gecenin ertesi sabahı cildin sana nasıl bir mesajı gönderiyor?

5. Rutininde cildi yenileyen, canlandıran aktif ürünler var mı?

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6. Sabah büyük bir özenle makyajını yaptın, her şey harika. Peki, evden çıktıktan yaklaşık 4-5 saat sonra aynaya baktığında ne görüyorsun?

7. Güneş kremiyle arandaki ilişki durumunu Facebook diliyle özetlesek hangisi tam sizlik olurdu?

8. Bir cilt bakım mağazasına girdin ve sadece tek bir reyona gitme hakkın var. Ayakların seni direkt hangi rafa götürür?

Cildinizin yağ dengesi tamamen bozulmuş.

Senin cildin şu sıralar adeta kendi bağımsızlığını ilan etmiş bir yağ fabrikası gibi harıl harıl çalışıyor. Gün içinde aynaya her baktığında o parıl parıl parlayan, diskotek topunu andıran görüntü muhtemelen canını epey sıkıyor. Gözeneklerin dış etkenlerden, hava kirliliğinden ve fazla sebumdan dolayı tıkanmaya, siyah nokta üretmeye ve sinsi sinsi bekleyen kapalı komedonlara davetiye çıkarmaya çok müsait. 

Cildinin şu an acilen o kaybolan yağ-nem dengesini yeniden kurmaya, salisilik asit (BHA) veya niasinamid gibi nokta atışı içeriklerle gözeneklerini en dip köşesine kadar derinlemesine arındırmaya ihtiyacı var. Gözeneklerini tıkayacak o ağır, yoğun kıvamlı kremleri derhal rafa kaldırma vaktin geldi; cildini yormayacak su bazlı, jel formundaki hafif ürünlere acilen şans vermelisin!

Yüzünüz yoğun bir kuraklık yaşamakta.

Cildin resmen küresel ısınmanın etkilerini tek başına yaşıyor gibi kuraklık rekorları kırıyor! Sabahları uyandığında hissettiğin o gerim gerim gerilme duygusu, mimik yaparken sanki cildin çatlayacakmış gibi olması tamamen nemsizliğin feryatları. Nemsizlikten dolayı cildin o bebeksi yumuşaklığını kaybetmiş, kurumuş, pul pul dökülmeye başlamış ve kelimenin tam anlamıyla hayata karşı matlaşmış durumda. 

Şu an cildinin içinden yükselen tek bir çığlık var, o da son damlasına kadar saf nem! Günlük rutinine hyalüronik asit serumlarını, cildini bir kalkan gibi koruyacak seramidleri ve bariyer onarıcı yoğun nemlendiricileri eklemeli, cildini adeta neme boğmalısın. Bol bol su içmeyi de sakın ihmal etme!

Cildiniz eski canlılığını ve parlaklığını kaybetmiş...

Aslında cildin kötü veya sorunlu hissetmiyor ama aynaya baktığında sana biraz 'ben yaşlandım, çok yoruldum ve artık tükendim' sinyalleri veriyor. O eski enerjik, hani o kendi kendine ışıldayan gençlik ışıltısı var ya, işte o şu an yerini gri ve donuk bir buluta bırakmış durumda. Güneşin bıraktığı minik hatıralar olan lekeler, sivilcelerden kalan o inatçı izler ve yüzündeki belirgin ton eşitsizlikleri şu anki en büyük düşmanın haline gelmiş. 

Cildinin acilen hücrelerini canlandıracak C vitamini gibi güçlü antioksidanlara, hücre yenilenmesini jet hızına çıkaracak retinol türevlerine veya leke karşıtı asitlere ihtiyacı var. Kendini koyu renk fondötenlerin arkasına saklamayı bırakıp, doğru aktif içeriklerle o göz alıcı ışıltını geri kazanma vaktin geldi de geçiyor bile!

Cilt bariyeriniz tamamen savunmasız kalmış.

Senin cildin şu an o kadar yorgun, o kadar bıkmış ve hassaslaşmış ki, adeta 'bana dokunma da ne yaparsan yap' diye haykırıyor. Rafta yeni bir ürün gördüğü an korkudan kaçacak delik arıyor çünkü cilt bariyerin ciddi şekilde sinyal veriyor. Yüzünde durduk yere beliren o ani kızarıklıklar, parfümlü bir şey sürdüğünde başlayan o amansız yanma ve kaşıntı hissi hep bu yüzden. 

Şu an cildine iyilik yapmak istiyorsan o ağır aktif asitleri, sert peelingleri ve popüler internet ürünlerini tamamen bırakıp bir kenara çekilmelisin. Cildinin şu an yeni maceralara değil; centella, panthenol, aloe vera ve tamamen parfümsüz, temiz içeriklerle sadece ama sadece sakinleşmeye, yatışmaya ve dinlenmeye ihtiyacı var. Cildine biraz zaman tanı!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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