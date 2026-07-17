Anlattığın Bakım Rutinine Göre Cildinin Şu An Neye İhtiyacı Olduğunu Söylüyoruz!
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Her gün sosyal medyada onlarca farklı cilt bakım rutini videosu görüyor, popüler cilt bakım ürünleri arasında mekik dokuyoruz. Peki, tüm bu yoğun tempoda cildinin aslında ne hissettiğini hiç düşündün mü?
Piyasadaki her serumu rutinine eklemek yerine, cildinin biyolojik saatine kulak verme vakti geldi. Lafı hiç uzatmayalım, ilk soruyla hızlıca başlayalım o zaman!
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1. Sabah yataktan kalktın ve aynanın karşısına geçtin. Gördüğün manzara genellikle hangisi oluyor?
2. Cilt bakım rutini yaparken elinin hiç gitmediği, "Aman şimdi kim uğraşacak" deyip atladığın o adım hangisi?
3. "Yüzümü yıkadıktan sonra 15-20 dakika hiçbir şey sürmezsem cildim çöl gibi kurur ve gerim gerim gerilir."
4. Fast food veya abur cubur partisi yaptığın gecenin ertesi sabahı cildin sana nasıl bir mesajı gönderiyor?
5. Rutininde cildi yenileyen, canlandıran aktif ürünler var mı?
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6. Sabah büyük bir özenle makyajını yaptın, her şey harika. Peki, evden çıktıktan yaklaşık 4-5 saat sonra aynaya baktığında ne görüyorsun?
7. Güneş kremiyle arandaki ilişki durumunu Facebook diliyle özetlesek hangisi tam sizlik olurdu?
8. Bir cilt bakım mağazasına girdin ve sadece tek bir reyona gitme hakkın var. Ayakların seni direkt hangi rafa götürür?
Cildinizin yağ dengesi tamamen bozulmuş.
Yüzünüz yoğun bir kuraklık yaşamakta.
Cildiniz eski canlılığını ve parlaklığını kaybetmiş...
Cilt bariyeriniz tamamen savunmasız kalmış.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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