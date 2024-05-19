Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Beni Kimse Ömür Boyu Susturamaz"
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Beni Kimse Ömür Boyu Susturamaz"
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Pendikspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci ile kısa süreli gerilim yaşadı.
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Süper Lig'in 37. haftasında Ankaragücü, Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle noktalandı.
Maç sonunda ev sahibi ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin kendisi hakkında yazdığı köşe yazısını hatırlatarak, "Beni kimse ömür boyu susturamaz" dedi.
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