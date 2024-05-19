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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Beni Kimse Ömür Boyu Susturamaz"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Beni Kimse Ömür Boyu Susturamaz"

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 15:15

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Pendikspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci ile kısa süreli gerilim yaşadı.

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Süper Lig'in 37. haftasında Ankaragücü, Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle noktalandı.

Süper Lig'in 37. haftasında Ankaragücü, Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle noktalandı.

Maç sonunda ev sahibi ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin kendisi hakkında yazdığı köşe yazısını hatırlatarak, "Beni kimse ömür boyu susturamaz" dedi.

Maç sonunda ev sahibi ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin kendisi hakkında yazdığı köşe yazısını hatırlatarak, "Beni kimse ömür boyu susturamaz" dedi.

İşte o anlar 👇

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