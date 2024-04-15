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Amy Winehouse'un Biyografik Filmi 'Back To Black'in Yönetmeni Şarkıcının Arkadaşları Tarafından Eleştiriliyor!

Amy Winehouse'un Biyografik Filmi 'Back To Black'in Yönetmeni Şarkıcının Arkadaşları Tarafından Eleştiriliyor!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 12:59

Amy Winehouse'un yeni biyografik filmi Back To Black'in yönetmeni Sam Taylor-Johnson, 2011'de yaşamını yitiren şarkıcının arkadaşları tarafından eleştiriliyor.

Gelin yapılan açıklamalara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/714316/...
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Henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un hayatı bildiğiniz gibi film oluyor.

Henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un hayatı bildiğiniz gibi film oluyor.

Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle RnB, soul ve caz üçlüsünün kraliçesi olarak tanınan İngiliz şarkıcı, "Back To Black", "You Know I'm No Good", "Rehab" gibi şarkılarıyla herkesin gönlüne taht kurmuştu.

Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle RnB, soul ve caz üçlüsünün kraliçesi olarak tanınan İngiliz şarkıcı, "Back To Black", "You Know I'm No Good", "Rehab" gibi şarkılarıyla herkesin gönlüne taht kurmuştu.

Yaşadığı aşkları ve acıları, hayatını kaybettikten sonra bile sevenlerinin aklında taze bir şekilde yaşamaya devam eden Winehouse'un hayatı, en ünlü şarkılarından biri olan Back to Black'in ismini taşıyacak film ile beyazperdeye aktarılacak.

Yaşadığı aşkları ve acıları, hayatını kaybettikten sonra bile sevenlerinin aklında taze bir şekilde yaşamaya devam eden Winehouse'un hayatı, en ünlü şarkılarından biri olan Back to Black'in ismini taşıyacak film ile beyazperdeye aktarılacak.

Projenin duyurulmasından ve Abela'nın karakterinin görüntülerinin internette ortaya çıkmasından bu yana pek çok kişi Winehouse hakkında bir filmin gerekliliğini sorguluyor.

Projenin duyurulmasından ve Abela'nın karakterinin görüntülerinin internette ortaya çıkmasından bu yana pek çok kişi Winehouse hakkında bir filmin gerekliliğini sorguluyor.

Birçok kişi de bu filmi onun hayatını sömürmekle suçlarken filmden alınan Abela'nın Grammy ödüllü yıldız rolünde şarkı söylediği kısa bir video da internette acımasız tepkilerle karşılaştı.

Birçok kişi de bu filmi onun hayatını sömürmekle suçlarken filmden alınan Abela'nın Grammy ödüllü yıldız rolünde şarkı söylediği kısa bir video da internette acımasız tepkilerle karşılaştı.
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Ancak film öncesinde Winehouse'un ailesiyle görüşen yönetmen Taylor-Johnson 'Back to Black'in iddia edildiği kadar tartışmalı olmadığına inanıyor ve nedenini de açıklıyor.

Ancak film öncesinde Winehouse'un ailesiyle görüşen yönetmen Taylor-Johnson 'Back to Black'in iddia edildiği kadar tartışmalı olmadığına inanıyor ve nedenini de açıklıyor.

The Times'a verdiği röportajda, "Hayır, hiçbir şekilde tartışmalı olduğunu düşünmüyorum" dedi.👇

Merakla beklenen yeni filmin galası, pazartesi gecesi Londra'da yapıldı ve Winehouse'un ailesi, Marisa Abela'nın ünlü şarkıcıyı canlandırdığı filmin ilk gösterimi için gecede yer aldı.

Merakla beklenen yeni filmin galası, pazartesi gecesi Londra'da yapıldı ve Winehouse'un ailesi, Marisa Abela'nın ünlü şarkıcıyı canlandırdığı filmin ilk gösterimi için gecede yer aldı.

Ancak filmi izleyenlerden bazıları, şarkıcıyı eroin ve kokain gibi A sınıfı uyuşturucularla tanıştırdığını itiraf eden 44 yaşındaki Fielder-Civil'in eleştirilmemesi karşısında hayrete düştü.

Ancak filmi izleyenlerden bazıları, şarkıcıyı eroin ve kokain gibi A sınıfı uyuşturucularla tanıştırdığını itiraf eden 44 yaşındaki Fielder-Civil'in eleştirilmemesi karşısında hayrete düştü.

Winehouse'un bir arkadaşı, Britanya merkezli gazete Daily Mail'a yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Winehouse'un bir arkadaşı, Britanya merkezli gazete Daily Mail'a yaptığı açıklamada şöyle dedi:

'Filmde adeta çok mutlu Disney Prensesi ve Prensi gibiler. Blake, Amy'yi ahlaksızlığın derinliklerine sürükleyen tamamen çökmüş bir uyuşturucu bağımlısından ziyade büyüleyici ve sevimli bir çapkın olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşları ve ailesi Blake Fielder-Civil'in, Amy'nin yaşadığı pek çok sorundan sorumlu olduğunu biliyor ancak bu film onu muhteşem müziğine ilham veren bir kahraman gibi gösteriyor. Gerçeği bilenler için bu çok üzücü. Gerçekte ne olduğu hakkında hesap vermeliydi. Hiç sevgi dolu değildi, istismarcıydı.'

Türkiye'de 3 Mayıs'ta gösterime girmesi planlanan filmle ilgili yapılan açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye'de 3 Mayıs'ta gösterime girmesi planlanan filmle ilgili yapılan açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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