Amy Winehouse'un Biyografik Filmi 'Back To Black'in Yönetmeni Şarkıcının Arkadaşları Tarafından Eleştiriliyor!
Amy Winehouse'un Biyografik Filmi 'Back To Black'in Yönetmeni Şarkıcının Arkadaşları Tarafından Eleştiriliyor!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/714316/...
Amy Winehouse'un yeni biyografik filmi Back To Black'in yönetmeni Sam Taylor-Johnson, 2011'de yaşamını yitiren şarkıcının arkadaşları tarafından eleştiriliyor.
Gelin yapılan açıklamalara birlikte bakalım. 👇
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Henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un hayatı bildiğiniz gibi film oluyor.
Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle RnB, soul ve caz üçlüsünün kraliçesi olarak tanınan İngiliz şarkıcı, "Back To Black", "You Know I'm No Good", "Rehab" gibi şarkılarıyla herkesin gönlüne taht kurmuştu.
Yaşadığı aşkları ve acıları, hayatını kaybettikten sonra bile sevenlerinin aklında taze bir şekilde yaşamaya devam eden Winehouse'un hayatı, en ünlü şarkılarından biri olan Back to Black'in ismini taşıyacak film ile beyazperdeye aktarılacak.
Projenin duyurulmasından ve Abela'nın karakterinin görüntülerinin internette ortaya çıkmasından bu yana pek çok kişi Winehouse hakkında bir filmin gerekliliğini sorguluyor.
Birçok kişi de bu filmi onun hayatını sömürmekle suçlarken filmden alınan Abela'nın Grammy ödüllü yıldız rolünde şarkı söylediği kısa bir video da internette acımasız tepkilerle karşılaştı.
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Ancak film öncesinde Winehouse'un ailesiyle görüşen yönetmen Taylor-Johnson 'Back to Black'in iddia edildiği kadar tartışmalı olmadığına inanıyor ve nedenini de açıklıyor.
Merakla beklenen yeni filmin galası, pazartesi gecesi Londra'da yapıldı ve Winehouse'un ailesi, Marisa Abela'nın ünlü şarkıcıyı canlandırdığı filmin ilk gösterimi için gecede yer aldı.
Ancak filmi izleyenlerden bazıları, şarkıcıyı eroin ve kokain gibi A sınıfı uyuşturucularla tanıştırdığını itiraf eden 44 yaşındaki Fielder-Civil'in eleştirilmemesi karşısında hayrete düştü.
Winehouse'un bir arkadaşı, Britanya merkezli gazete Daily Mail'a yaptığı açıklamada şöyle dedi:
Türkiye'de 3 Mayıs'ta gösterime girmesi planlanan filmle ilgili yapılan açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?
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