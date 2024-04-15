Amy Winehouse'un Biyografik Filmi 'Back To Black'in Yönetmeni Şarkıcının Arkadaşları Tarafından Eleştiriliyor!

'Filmde adeta çok mutlu Disney Prensesi ve Prensi gibiler. Blake, Amy'yi ahlaksızlığın derinliklerine sürükleyen tamamen çökmüş bir uyuşturucu bağımlısından ziyade büyüleyici ve sevimli bir çapkın olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşları ve ailesi Blake Fielder-Civil'in, Amy'nin yaşadığı pek çok sorundan sorumlu olduğunu biliyor ancak bu film onu muhteşem müziğine ilham veren bir kahraman gibi gösteriyor. Gerçeği bilenler için bu çok üzücü. Gerçekte ne olduğu hakkında hesap vermeliydi. Hiç sevgi dolu değildi, istismarcıydı.'