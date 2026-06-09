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Amazon Yaz Fırsatları Başladı! Yüzlerce Üründe Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Amazon Yaz Fırsatları Başladı! Yüzlerce Üründe Öne Çıkan Fırsatlar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 14:56
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Yaz sezonunun resmen açılmasıyla birlikte Amazon beklenen indirim dalgasını başlattı! Akıllı telefonlardan seyahat ekipmanlarına, evimizi buz gibi yapacak serinletici teknolojilerden outdoor ürünlerine kadar herkesin pusuya yatarak beklediği popüler ürünler inanılmaz fiyat düşüşleriyle karşımıza çıkıyor. Alışveriş listelerindeki o eksikleri bütçe dostu fiyatlarla tamamlamanızı sağlayacak, %61 varan net indirim oranlarıyla sepetleri dolduran en popüler fırsatları sizin için tek bir yerde topladık.

Bu içerik 09.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Apple iPhone 17 Pro 1 TB gümüş rengi modeli 128.489 TL avantajlı fiyatıyla listede!

Apple iPhone 17 Pro 1 TB gümüş rengi modeli 128.489 TL avantajlı fiyatıyla listede!

A19 Pro çipi, çığır açan pil ömrü, 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion teknolojili 6.3 inç geniş ekranı ve Center Stage ön kameralı gelişmiş Pro Fusion sistemiyle öne çıkan bu lüks akıllı telefon, teknoloji yatırımı yapmak isteyenleri bekliyor.

Apple iPhone 17 Pro 1 TB Gümüş Rengi

Philips Lumea 9900 Serisi BRI951/03 IPL 30 günün en düşük fiyatıyla fırsatlar arasında öne çıkıyor.

Philips Lumea 9900 Serisi BRI951/03 IPL 30 günün en düşük fiyatıyla fırsatlar arasında öne çıkıyor.

En hızlı Lumea IPL cihazının kablosuz modeliyle zahmetsiz ve kişiye özel uygulama deneyimi yaşamak isterseniz buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Oral-B iO2 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B iO2 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Tek şarjda 4 haftaya kadar kullanım imkanı sunan Oral-B iO2 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası, 3 temizlik ayarıyla profesyonel bir temizlik hissi sunuyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Yazın kavurucu sıcaklarında o çarpan soğuk havadan koruyan Robeve klima yönlendirici aparatı sadece 379,90 TL!

Yazın kavurucu sıcaklarında o çarpan soğuk havadan koruyan Robeve klima yönlendirici aparatı sadece 379,90 TL!

56 ile 92 santimetre arasında kolayca ayarlanabilen delikli siperlik yapısıyla rüzgarı odaya homojen bir şekilde dağıtan bu pratik split klima aparatı, evde ve ofiste konforunu artırmak isteyenlerin ilk tercihi.

Robeve Delikli Ayarlanabilir Klima Hava Yönlendirici Aparatı

Adidas BREAKNET SLEEK Spor Ayakkabı %26 indirimli fiyatıyla 90 günün en düşük fiyatına sahip.

Adidas BREAKNET SLEEK Spor Ayakkabı %26 indirimli fiyatıyla 90 günün en düşük fiyatına sahip.

1.821 TL fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Philips 5000 serisi 10u 1 arada erkek bakım seti bütçe dostu fiyatıyla sadece 1.874 TL!

Philips 5000 serisi 10u 1 arada erkek bakım seti bütçe dostu fiyatıyla sadece 1.874 TL!

Sakal yoğunluğunu algılayan BeardSense teknolojisi, 120 dakikalık uzun kullanım süresi ve su geçirmez yapısıyla yüz, saç ve vücut bakımını tek başına eksiksiz halleden bu set, kişisel bakım rutinini yenilemek isteyen erkekleri bekliyor.

Philips All in One Trimmer 5000 Series 10u 1 Arada Erkek Bakım Seti

Tchibo Barista Caffè Crema Colombia Çekirdek Kahve

Tchibo Barista Caffè Crema Colombia Çekirdek Kahve

%30 indirimiyle kahve sevenlerin sepetinde yerini aldı bile!

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Araç içini güneşten koruyan Orret Home şemsiye şeklinde katlanabilir oto güneşlik seti sadece 300 TL!

Araç içini güneşten koruyan Orret Home şemsiye şeklinde katlanabilir oto güneşlik seti sadece 300 TL!

140x79 santimetrelik ideal ön cam ölçüleri, pratik şemsiye tasarımı ve yanında hediye olarak gelen numaratör paneliyle öne çıkan bu koruyucu set, park halindeki otomobillerin yaz sıcaklarında fırına dönüşmesini tamamen engelliyor.

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Numaratör Seti

Bestway tek boy pratik kamp çadırı 1.100 TL yerine %30 sepet indirimiyle sadece 768,22 TL!

Bestway tek boy pratik kamp çadırı 1.100 TL yerine %30 sepet indirimiyle sadece 768,22 TL!

Hafif tasarımı, kolay kurulum avantajı ve dayanıklı kumaş kalitesiyle öne çıkan bu bütçe dostu çadır modeli, hafta sonu doğaya kaçmak veya yaz kampı sezonunu açmak isteyen outdoor tutkunlarının sepetinde yerini aldı.

Bestway Çadır Tek Boy

Jack&Jones limon desenli 5'li paket erkek pamuklu boxer seti 1.390 TL yerine %39 indirimle 844 TL!

Jack&Jones limon desenli 5'li paket erkek pamuklu boxer seti 1.390 TL yerine %39 indirimle 844 TL!

Yaz neşesini yansıtan eğlenceli limon desenleri ve gün boyu maksimum konfor sunan kaliteli esnek pamuklu dokusuyla öne çıkan bu 5li trunks paketi, temel gardırop ihtiyaçlarını uygun fiyatla tamamlamak isteyenleri bekliyor.

Jack and Jones Jacjake Lemon Trunks 5li Paket Erkek Boxer

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Tchibo soğutucu çanta sepeti 2.549 TL yerine %61 oranındaki şaka gibi devasa indirimle sadece 999 TL!

Tchibo soğutucu çanta sepeti 2.549 TL yerine %61 oranındaki şaka gibi devasa indirimle sadece 999 TL!

Yaz pazarında listenin açık ara en büyük fiyat düşüşüne sahne olan bu yalıtımlı soğutucu sepet, pikniklerde, plajda veya uzun seyahatlerde içecek ve yiyeceklerinizi buz gibi koruyarak günün açık ara en popüler stok fırsatı oluyor.

Tchibo Soğutucu Sepet

New Era New York Yankees kadın leopar şapka 2.499,90 TL yerine %25 net indirimle 1.874,93 TL!

New Era New York Yankees kadın leopar şapka 2.499,90 TL yerine %25 net indirimle 1.874,93 TL!

Yaz kombinlerine anında hareket katan ikonik kahverengi leopar deseni ve ayarlanabilir tek beden tasarımıyla öne çıkan bu şık beyzbol şapkası, stil sahibi kadınların bu sabah sepetine eklediği en popüler aksesoarlardan biri oldu.

New Era Kadın Leopar Şapka New York Yankees

American Tourister Airconic Spinner kabin boy valiz 9.576,90 TL yerine %48 fiyat düşüşüyle 4.946 TL!

American Tourister Airconic Spinner kabin boy valiz 9.576,90 TL yerine %48 fiyat düşüşüyle 4.946 TL!

Neredeyse yarı fiyatına gelen bu TSA kilitli üniseks yetişkin valiz, ultra hafif yapısı ve 55 santimetrelik ideal ölçüleriyle yaz tatiline çıkmaya hazırlanan seyahat tutkunlarının kaçırmaması gereken harika bir sepet fırsatı sunuyor.

American Tourister Airconic Spinner TSA Uniseks Valiz

Pelonis kule tipi vantilatör şık tasarımı ve zengin mod seçenekleriyle sadece 7.499 TL!

Pelonis kule tipi vantilatör şık tasarımı ve zengin mod seçenekleriyle sadece 7.499 TL!

38 desibellik fısıltı sessizliği, 5 farklı hız kademesi, 4 çalışma modu, LED ekranı, 15 saatlik zamanlayıcısı ve 90 derecelik geniş salınım açısıyla öne çıkan uzaktan kumandalı bu modern cihaz, odasını sessizce serinletmek isteyenler için ideal.

Pelonis Kule Fan Uzaktan Kumandalı Sessiz Vantilatör

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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