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Amazon Bahar Fırsatları Kapsamında Yüzlerce Ürün Arasından En Sevilen İndirimleri Seçtik!

etiket Amazon Bahar Fırsatları Kapsamında Yüzlerce Ürün Arasından En Sevilen İndirimleri Seçtik!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 16:33

Amazon'un Bahar Fırsatları etkinliği kapsamında, alışveriş deneyiminizi daha keyifli ve kolay hale getirmek için yüzlerce ürün arasından en popüler indirimleri sizin için bir araya getirdik. İster teknoloji, ister sağlık, ister evcil hayvan kategorisi olsun; her zevke ve ihtiyaca uygun bir indirim fırsatı bulabileceğiniz bu özel koleksiyonu sizin için hazırladık. Amazon Bahar Fırsatları ile alışverişin tadını çıkarın, fırsatları kaçırmayın!

Bu içerik 14.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bahçe

Bahçe

Bahçe kategorisi indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Bahar Fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Evcil Hayvan Ürünleri

Evcil Hayvan Ürünleri

Evcil Hayvan Ürünleri kategorisi indirimlerinin hepsine buradan göz atabilirsiniz.

Bahar Fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Spor ve Outdoor

Spor ve Outdoor

Spor ve Outdoor ürünlerindeki indirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bahar Fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Bebek

Bebek

Bebek ürünlerindeki indirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bahar Fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Elektronik

Elektronik

Ofis ve kırtasiye ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Apple Watch SE (2. nesil): Kullanıcılarının memnun kalmaya devam ettiği bu akıllı saat indirimdeyken kaçırılmayacak ürünlerden. Şimdi 9300 TL.

  • JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık: Ses kalitesiyle ve 76 saate kadar pil ömrüyle dikkat çeken bu ürün şimdi Bahar fırsatlarıyla 2300 TL.

  • Xiaomi Akıllı Kamera C200: Xiaomi akıllı güvenlik kameraları, 1080p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile size çok yönlü net görüntü kayıt deneyimi sunuyor. İndirimdeyken kaçırmayın! 

  • JBL Charge5, Bluetooth Hoparlör: 20 saate kadar çalma süresiyle dikkat çeken bu ürün en çok satılanlarda yerini alıyor. Şimdi indirimde! 

Bahar Fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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