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Almanya ve Bursa'nın Farklı Tarihlerde Çekilen Fotoğrafları Bazı Gerçekleri Ortaya Koyacak

Almanya ve Bursa'nın Farklı Tarihlerde Çekilen Fotoğrafları Bazı Gerçekleri Ortaya Koyacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 14:08

Daha önce gittiğiniz bir şehre, yıllar sonra gittiğinizde tanıyamadığınız oldu mu? Çocukluğunuzu geçirdiğiniz mahalle, en yakın arkadaşınızın evi hala eskisi gibi mi? Ülkemizde şehir silüetlerinin hızla değiştiği bir gerçek. 

Almanya ve Bursa'nın aynı noktadan, farklı yıllarda çekilmiş fotoğrafları tam da bunu kanıtlar nitelikte.

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Yıllar içerisinde yaşantılarımız ne kadar hızlı değişiyor değil mi?

Yıllar içerisinde yaşantılarımız ne kadar hızlı değişiyor değil mi?

Gelişen teknolojiyle beraber değişen alışkanlıklarımız, yediklerimiz, içtiklerimiz, söylediklerimiz...En önemlisi de yaşadığımız yerler ve kültürel kimliğimiz.

Bir şehrin yıllar önceki silüetiyle şimdiki halini karşılaştırdığınızda büyük bir ihtimalle aradaki farkları saymakla bitiremezsiniz.

Bir şehrin yıllar önceki silüetiyle şimdiki halini karşılaştırdığınızda büyük bir ihtimalle aradaki farkları saymakla bitiremezsiniz.

Köşe başındaki 40 yıllık pastane kapanmış, tarihi çeşmenin etrafı bir büfeye dönüşmüş, emektar lokanta yerini üçüncü nesil bir kahveciye bırakmış.

Peki bu durum, tüm dünyada böyle mi dersiniz? Görünüşe göre hayır.

Peki bu durum, tüm dünyada böyle mi dersiniz? Görünüşe göre hayır.
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Almanya, Rothenburg'a yüzyıllar öncesinden bir ziyaretçi gelse nereye geldiğini şaşırmazdı büyük ihtimalle.

Şu tarihi dokuya, güzelliğe bakar mısınız?

Şu tarihi dokuya, güzelliğe bakar mısınız?
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Bir de yıllar öncesinde yeşillikler içerisinde yaşayabileceğiniz Bursa'ya bakalım.

Bir de yıllar öncesinde yeşillikler içerisinde yaşayabileceğiniz Bursa'ya bakalım.
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İnsanın inanası gelmiyor açıkçası.

İnsanın inanası gelmiyor açıkçası.

Kaç yıl içerisinde bu denli değişmiş, bütün doğal güzelliğini kaybetmiş olabilir ki?

Kaç yıl içerisinde bu denli değişmiş, bütün doğal güzelliğini kaybetmiş olabilir ki?

Eskiden herkesi etkileyen bir Bursa varmış karşımızda.

Eskiden herkesi etkileyen bir Bursa varmış karşımızda.
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Buyurunuz, burası da binalarla dolmadan önce, henüz nefes alınabildiği zamanlardaki hali.

Buyurunuz, burası da binalarla dolmadan önce, henüz nefes alınabildiği zamanlardaki hali.

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