Almanya ve Bursa'nın Farklı Tarihlerde Çekilen Fotoğrafları Bazı Gerçekleri Ortaya Koyacak

Daha önce gittiğiniz bir şehre, yıllar sonra gittiğinizde tanıyamadığınız oldu mu? Çocukluğunuzu geçirdiğiniz mahalle, en yakın arkadaşınızın evi hala eskisi gibi mi? Ülkemizde şehir silüetlerinin hızla değiştiği bir gerçek.

Almanya ve Bursa'nın aynı noktadan, farklı yıllarda çekilmiş fotoğrafları tam da bunu kanıtlar nitelikte.