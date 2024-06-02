Almanya ve Bursa'nın Farklı Tarihlerde Çekilen Fotoğrafları Bazı Gerçekleri Ortaya Koyacak
Almanya ve Bursa'nın Farklı Tarihlerde Çekilen Fotoğrafları Bazı Gerçekleri Ortaya Koyacak
Daha önce gittiğiniz bir şehre, yıllar sonra gittiğinizde tanıyamadığınız oldu mu? Çocukluğunuzu geçirdiğiniz mahalle, en yakın arkadaşınızın evi hala eskisi gibi mi? Ülkemizde şehir silüetlerinin hızla değiştiği bir gerçek.
Almanya ve Bursa'nın aynı noktadan, farklı yıllarda çekilmiş fotoğrafları tam da bunu kanıtlar nitelikte.
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Yıllar içerisinde yaşantılarımız ne kadar hızlı değişiyor değil mi?
Bir şehrin yıllar önceki silüetiyle şimdiki halini karşılaştırdığınızda büyük bir ihtimalle aradaki farkları saymakla bitiremezsiniz.
Peki bu durum, tüm dünyada böyle mi dersiniz? Görünüşe göre hayır.
Şu tarihi dokuya, güzelliğe bakar mısınız?
Bir de yıllar öncesinde yeşillikler içerisinde yaşayabileceğiniz Bursa'ya bakalım.
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İnsanın inanası gelmiyor açıkçası.
Kaç yıl içerisinde bu denli değişmiş, bütün doğal güzelliğini kaybetmiş olabilir ki?
Eskiden herkesi etkileyen bir Bursa varmış karşımızda.
Buyurunuz, burası da binalarla dolmadan önce, henüz nefes alınabildiği zamanlardaki hali.
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