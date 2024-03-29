Ali Koç "Ligden Çekilmek İçin Onay Aldık" Demişti: İsmail Kartal ve Futbolcular İsteklerini Deklare Etti!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak kongre öncesi radikal kararlar alacağını duyurmuş ve '3 seçenek' masaya koymuştu. Ligden çekilmenin de dahil olduğu hareket planına teknik direktör İsmail Kartal, teknik heyet ve futbolculardan itiraz geldi.

Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu