Ali Koç "Ligden Çekilmek İçin Onay Aldık" Demişti: İsmail Kartal ve Futbolcular İsteklerini Deklare Etti!
Ali Koç "Ligden Çekilmek İçin Onay Aldık" Demişti: İsmail Kartal ve Futbolcular İsteklerini Deklare Etti!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak kongre öncesi radikal kararlar alacağını duyurmuş ve '3 seçenek' masaya koymuştu. Ligden çekilmenin de dahil olduğu hareket planına teknik direktör İsmail Kartal, teknik heyet ve futbolculardan itiraz geldi.
Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul için kongre üyelerine çağrıda bulunmuştu.
Koç, " Nisan'da salt çoğunluğu sağlamanızı ve kulübümüze destek olmanızı önemle rica ederim. 'Fenerbahçe sokakta oynasın, biz kaldırımda destekleriz' diyenlerin omuz omuza duruşunu Fenerbahçe için bu kritik dönemde bir kez daha en güçlü şekilde ortaya koyacağımıza, haykıracağımıza inancım tamdır" ifadelerini kullanmıştı.
Ali Koç'un "Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde..." sözleri çok konuşulmuştu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre ise smail Kartal, teknik heyet ve futbolcuların tamamı lige devam etmek ve Adana Demir maçına çıkmak istiyor.
Fenerbahçeli futbolcuların ligden çekilmek istemediğini ve şampiyonluk yarışına devam etmek istediklerini söylediği paylaşım şöyleydi👇
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La ne çekilmesi sizi yiyorlar
R
Ali Koç başkan olmasa bu kadar yeteneksiz biri olduğunu bilmeyecektik.Tüm Türkiyeye kendisini güldürdü.Ligden çekilme konusunda herkes farkında geri vites ya... Devamını Gör