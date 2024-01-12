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Ali Kırca'nın Teknesi Batmaktan Son Anda Kurtarıldı

Ali Kırca'nın Teknesi Batmaktan Son Anda Kurtarıldı

Muğla Ali Kırca
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.01.2024 - 00:42

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknelerin bulunduğu alanda duran, ünlü haber spikeri ve yazar Ali Kırca’ya ait olan tekne, batmaktan son anda kurtarıldı.

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Fethiye Şehir Merkezi’nde günübirlik teknelerin bulunduğu alanda duran, haber spikeri ve yazar Ali Kırca’ya ait olan tekne bilinmeyen bir sebeple aniden su almaya başladı.

Fethiye Şehir Merkezi’nde günübirlik teknelerin bulunduğu alanda duran, haber spikeri ve yazar Ali Kırca’ya ait olan tekne bilinmeyen bir sebeple aniden su almaya başladı.

Olayı gören vatandaşların durumu ekiplere bildirmesi üzerine deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.

Olayı gören vatandaşların durumu ekiplere bildirmesi üzerine deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda tekne içerisinde bulunan su, denize boşaltıldı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda tekne içerisinde bulunan su, denize boşaltıldı.

Deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda Ali Kırca’ya ait tekne batmaktan kurtarıldı.

Deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda Ali Kırca’ya ait tekne batmaktan kurtarıldı.
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