Aleyna Dalveren Kimdir, Kaç Yaşında? Sosyal Medya Fenomeni Aleyna Dalveren'in Düğünü

Aleyna Dalveren, ilk olarak 2014 yılında 'Hastam Çok' şarkısını piyasaya sürdü. 'Havam Yerinde' ve 'Yak Yak' şarkılarıyla tanındı. Özellikle Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısına yaptığı cover ile ünlendi. Son olarak 2024 yılında 'Aramam' şarkısını çıkardı.

Dalveren'in annesi Başak Dalveren de kendisi gibi müzisyen ve tasarımcıdır. Aleyna Dalveren aynı zamanda annesinin 'Senelerimi Verir misin' adlı şarkısının klibini yönetmiştir.