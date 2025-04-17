Aleyna Dalveren Kimdir, Kaç Yaşında? Sosyal Medya Fenomeni Aleyna Dalveren'in Düğünü
Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden birisi de Aleyna Dalveren oldu. Instagram'da 2.7 milyon takipçisi bulunan Dalveren, dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi. Düğününde İbrahim Tatlıses'in sahne aldığı Aleyna Dalveren, kına gecesinde ise gösterişli kıyafetleriyle dikkat çekti.
Peki Aleyna Dalveren kimdir, kiminle evlendi?
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Aleyna Dalveren Kimdir?
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Aleyna Dalveren Kiminle Evlendi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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