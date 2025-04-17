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Aleyna Dalveren Kimdir, Kaç Yaşında? Sosyal Medya Fenomeni Aleyna Dalveren'in Düğünü

Aleyna Dalveren Kimdir, Kaç Yaşında? Sosyal Medya Fenomeni Aleyna Dalveren'in Düğünü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 11:01

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden birisi de Aleyna Dalveren oldu. Instagram'da 2.7 milyon takipçisi bulunan Dalveren, dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi. Düğününde İbrahim Tatlıses'in sahne aldığı Aleyna Dalveren, kına gecesinde ise gösterişli kıyafetleriyle dikkat çekti. 

Peki Aleyna Dalveren kimdir, kiminle evlendi?

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Aleyna Dalveren Kimdir?

Aleyna Dalveren Kimdir?

Aleyna Dalveren, şarkıcı ve sosyal medya fenomenidir. Oyunculuk ve şarkıcılık alanında birçok projeye imza atmıştır. Şimdilerde ise özellikle Instagram'daki paylaşımlarıyla dikkatleri çeken bir isim haline gelmiştir. 

Aleyna Dalveren, 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da büyüyen isim, Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde okudu. İlk televizyon deneyimini henüz 5 yaşındayken bir reklam filmiyle yaşadı. İlk olarak 'Bugün Ne Giysem' moda yarışmasında tanındı. Ardından 'Arka Sokaklar' ve 'Umutsuz Ev Kadınları' gibi dizilerde rol aldı.

Aleyna Dalveren Kaç Yaşında?

1994 doğumlu olan Aleyna Dalveren, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

Aleyna Dalveren Nereli?

Aleyna Dalveren İstanbulludur, İstanbul'da doğup büyümüştür.

Aleyna Dalveren Şarkıları

Aleyna Dalveren Şarkıları

Aleyna Dalveren, ilk olarak 2014 yılında 'Hastam Çok' şarkısını piyasaya sürdü. 'Havam Yerinde' ve 'Yak Yak' şarkılarıyla tanındı. Özellikle Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısına yaptığı cover ile ünlendi. Son olarak 2024 yılında 'Aramam' şarkısını çıkardı. 

Dalveren'in annesi Başak Dalveren de kendisi gibi müzisyen ve tasarımcıdır. Aleyna Dalveren aynı zamanda annesinin 'Senelerimi Verir misin' adlı şarkısının klibini yönetmiştir.

Aleyna Dalveren Özel Hayatı ve Düğünü

Aleyna Dalveren Özel Hayatı ve Düğünü

Aleyna Dalveren, kına gecesi ve düğünüyle gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni, kına gecesinde giydiği gösterişli kıyafetlerle adından söz ettirdi. Dalveren'in düğününde İbrahim Tatlıses sahne aldı. Dalveren'e takılan takılar ise sosyal medyada gündem oldu.

Aleyna Dalveren Kiminle Evlendi?

Aleyna Dalveren Kiminle Evlendi?

Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile evlendi. Dalveren ve Erdem çiftinin düğünü, 16 Nisan tarihinde ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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