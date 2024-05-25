Akşam Canlı Yayında Konuşacaktı: Sinan Ateş’in Arkadaşına Saldırı Düzenlendi
Akşam Canlı Yayında Konuşacaktı: Sinan Ateş’in Arkadaşına Saldırı Düzenlendi
Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in arkadaşı olan Ömer Zengin, Almanya’da saldırıya uğradı. Ömer Zengin, bu akşam Halk TV’de canlı yayına katılacaktı.
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2022 yılında suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in yakın arkadaşı Ömer Zengin evinden çıkarken 4 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.
Zengin’in bu akşam Halk TV’de canlı yayın konuğu olarak ilk kez, soruşturmaya dair açıklamalarda bulunacağı duyurulmuştu.
Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Ömer Zengin canlı yayına da çıkamayacağını belirtti.
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Eski günleri yâd eden insanlara "Faili meçhulleri mi özlediniz?!" diye saldıran Stockholm sendromluların Yeni Meksika'sı! Mehter verelim mi?!
Ulan siz kimsiniz hayırdır ya bu ne mafyacılık ne oldunuz bu ülke bu kadar mı sahipsiz. Savcılar göreve heyyy
mhp terör örgütü eski günlerini özlemise benziyor. Bahçeli çakıcıyı dışarı çıkarmak için bosuna o kadar takla atmadı kirli isleri icin adam lazimdi