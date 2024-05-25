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Akşam Canlı Yayında Konuşacaktı: Sinan Ateş’in Arkadaşına Saldırı Düzenlendi

Akşam Canlı Yayında Konuşacaktı: Sinan Ateş’in Arkadaşına Saldırı Düzenlendi

sinan ateş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.05.2024 - 18:22

Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in arkadaşı olan Ömer Zengin, Almanya’da saldırıya uğradı. Ömer Zengin, bu akşam Halk TV’de canlı yayına katılacaktı. 

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2022 yılında suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in yakın arkadaşı Ömer Zengin evinden çıkarken 4 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

2022 yılında suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in yakın arkadaşı Ömer Zengin evinden çıkarken 4 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

Zengin’in bu akşam Halk TV’de canlı yayın konuğu olarak ilk kez, soruşturmaya dair açıklamalarda bulunacağı duyurulmuştu.

Zengin’in bu akşam Halk TV’de canlı yayın konuğu olarak ilk kez, soruşturmaya dair açıklamalarda bulunacağı duyurulmuştu.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Ömer Zengin canlı yayına da çıkamayacağını belirtti.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Ömer Zengin canlı yayına da çıkamayacağını belirtti.
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Bozkurt

Eski günleri yâd eden insanlara "Faili meçhulleri mi özlediniz?!" diye saldıran Stockholm sendromluların Yeni Meksika'sı! Mehter verelim mi?!

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Ulan siz kimsiniz hayırdır ya bu ne mafyacılık ne oldunuz bu ülke bu kadar mı sahipsiz. Savcılar göreve heyyy

Şafak

mhp terör örgütü eski günlerini özlemise benziyor. Bahçeli çakıcıyı dışarı çıkarmak için bosuna o kadar takla atmadı kirli isleri icin adam lazimdi