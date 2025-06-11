onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AKP Milletvekili Tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının AKP'ye Geçtiğini Sandı

AKP Milletvekili Tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının AKP'ye Geçtiğini Sandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.06.2025 - 00:19

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçelerinden Gaziosmanpaşa 2024 yerel seçimlerinde sürpriz bir şekilde CHP'ye geçmişti. Hakan Bahçetepe AKP'nin kalelerinden biri olarak kabul edilen Gaziosmanpaşa'yı kazanmıştı. Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından meclis çoğunluğuyla belediye AKP'ye geçti. Ancak AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler durumu yanlış anladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasıyla yapılan belediye meclisi seçiminde belediye AKP'ye geçti.

Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasıyla yapılan belediye meclisi seçiminde belediye AKP'ye geçti.

Belediye meclisi üyelerinin oylarıyla vekil olarak seçilen Eray Karadeniz tebrikleri kabul etti. CHP'li meclis üyeleri buna tepki gösterdi.

Ancak AKP Kayseri Milletvekili durumu yanlış anladı.

Sosyal medya bu gafla çalkalandı.

Sosyal medya bu gafla çalkalandı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Yaşar

Bana her şeyi de ama Akplisin deme çünkü değilim 5 vakit namaz kılarken de değildim ateistken de değilim. Ama sen hayatın tadını çıkartan dostum, içkili alem... Devamını Gör

türkiye39 osmanlı

NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : AKP SESLİ DARBE YAPIYOR 400 vekil hesabı yapıyor,... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2025/06/akp-sesli-darbe-yapiyor-400-vekil-he... Devamını Gör