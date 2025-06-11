AKP Milletvekili Tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının AKP'ye Geçtiğini Sandı
İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçelerinden Gaziosmanpaşa 2024 yerel seçimlerinde sürpriz bir şekilde CHP'ye geçmişti. Hakan Bahçetepe AKP'nin kalelerinden biri olarak kabul edilen Gaziosmanpaşa'yı kazanmıştı. Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından meclis çoğunluğuyla belediye AKP'ye geçti. Ancak AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler durumu yanlış anladı.
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Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasıyla yapılan belediye meclisi seçiminde belediye AKP'ye geçti.
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Ancak AKP Kayseri Milletvekili durumu yanlış anladı.
Sosyal medya bu gafla çalkalandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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