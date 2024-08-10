AKP'li Vekil Rumeysa Kadak Kendisini Voleybolcu Egonu'ya Benzetenlere Tepkisiz Kalmadı
AKP'li Vekil Rumeysa Kadak Kendisini Voleybolcu Egonu'ya Benzetenlere Tepkisiz Kalmadı
Filenin Sultanları, Olimpiyatlar'da İtalya takımı ile karşı karşıya geldi. İtalya'nın en gözde oyuncusu Paola Egonu ise sosyal medyanın diline düştü. Başarılı oyuncuya çeşit çeşit benzemeler yapılırken akıllara gelen ilk isim de AKP'li vekil Rumeysa Kadak olmuştu.
Rumeysa Kadak'tan ise cevap gecikmedi!
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.
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Gündemden düşmeyen bir kişi daha vardı: İtalyan Milli Takımı'nın oyuncusu Paola Egonu!
Fakat Egonu'nun sosyal medya gündeminden düşmemesinin başka bir nedeni daha vardı. Egonu, Türk bir milletvekilimize benzetilmişti!
Bu fikrin ortaya atılmasıyla birlikte...
Hemen yan yana gördüğümüz paylaşımlar da yapıldı!
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Rumeysa Kadak'tan ise bu benzetmeye cevap gecikmedi.
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