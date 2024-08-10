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AKP'li Vekil Rumeysa Kadak Kendisini Voleybolcu Egonu'ya Benzetenlere Tepkisiz Kalmadı

AKP'li Vekil Rumeysa Kadak Kendisini Voleybolcu Egonu'ya Benzetenlere Tepkisiz Kalmadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.08.2024 - 14:58

Filenin Sultanları, Olimpiyatlar'da İtalya takımı ile karşı karşıya geldi. İtalya'nın en gözde oyuncusu Paola Egonu ise sosyal medyanın diline düştü. Başarılı oyuncuya çeşit çeşit benzemeler yapılırken akıllara gelen ilk isim de AKP'li vekil Rumeysa Kadak olmuştu.

Rumeysa Kadak'tan ise cevap gecikmedi!

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Her ne kadar başarı elde edemeseler de takdirimizi toplayan Filenin Sultanları, günlerce sosyal medyanın gündeminden de düşmedi.

Gündemden düşmeyen bir kişi daha vardı: İtalyan Milli Takımı'nın oyuncusu Paola Egonu!

Gündemden düşmeyen bir kişi daha vardı: İtalyan Milli Takımı'nın oyuncusu Paola Egonu!

Egonu, bugüne kadar Türkiye karşısında gösterdiği rekabetle herkesin dilinde yer etti. Egonu'nun başarısı, her ne kadar bize karşı oynamış olsa da inkar edilemezdi.

Fakat Egonu'nun sosyal medya gündeminden düşmemesinin başka bir nedeni daha vardı. Egonu, Türk bir milletvekilimize benzetilmişti!

Fakat Egonu'nun sosyal medya gündeminden düşmemesinin başka bir nedeni daha vardı. Egonu, Türk bir milletvekilimize benzetilmişti!

Bu fikrin ortaya atılmasıyla birlikte...

Bu fikrin ortaya atılmasıyla birlikte...
twitter.com

Hemen yan yana gördüğümüz paylaşımlar da yapıldı!

Hemen yan yana gördüğümüz paylaşımlar da yapıldı!
twitter.com

Egonu, AKP İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak'a benzetildi.

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Rumeysa Kadak'tan ise bu benzetmeye cevap gecikmedi.

Rumeysa Kadak'tan ise bu benzetmeye cevap gecikmedi.
twitter.com

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