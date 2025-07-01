AKP'li Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları LeMan Dergisi'ne Tepkisini Salavatla Gösterdi
LeMan'da Hz. Muhammed'in tasviri olduğu öne sürülen karikatür dünden beri ülke gündemindeki bir numaralı gündem. Gösteriler, derginin bulunduğu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen olaylar ve siyasilerin demeçleriyle de konuşulan karikatür meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de konuşuldu. AKP'li İstanbul vekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise dergiye tepkisini salavat getirerek verdi.
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Meclisin sanatçı milletvekillerinden Yücel Arzen TBMM'de yaptığı konuşmada LeMan'a tepki gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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