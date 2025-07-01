onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
AKP'li Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları LeMan Dergisi'ne Tepkisini Salavatla Gösterdi

AKP'li Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları LeMan Dergisi'ne Tepkisini Salavatla Gösterdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.07.2025 - 17:06

LeMan'da Hz. Muhammed'in tasviri olduğu öne sürülen karikatür dünden beri ülke gündemindeki bir numaralı gündem. Gösteriler, derginin bulunduğu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen olaylar ve siyasilerin demeçleriyle de konuşulan karikatür meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de konuşuldu. AKP'li İstanbul vekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise dergiye tepkisini salavat getirerek verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meclisin sanatçı milletvekillerinden Yücel Arzen TBMM'de yaptığı konuşmada LeMan'a tepki gösterdi.

Meclisin sanatçı milletvekillerinden Yücel Arzen TBMM'de yaptığı konuşmada LeMan'a tepki gösterdi.

Tepkisini salavat-ı şerif getirerek veren vekil TBMM'nin diğer üyelerinin de kendisine eşlik etmesini istedi.

O görüntüler böyle kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın