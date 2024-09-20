Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AK Partili Vahit Kirişci'nin Acı Günü: 29 Yaşındaki Damadı Kalp Krizi Geçirdi

AK Partili Vahit Kirişci'nin Acı Günü: 29 Yaşındaki Damadı Kalp Krizi Geçirdi

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.09.2024 - 13:12

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili eski bakanlardan Vahit Kirişci’nin damadı 29 yaşındaki Mehmet Özcan, Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığı görevinde de bulunmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milletvekili Vahit Kirişci’nin kızı olan Mehmet Özcan’ın eşi, Çankaya’da yaşadıkları evin banyosunda Mehmet Özcan’ı hareketsiz olarak buldu.

Milletvekili Vahit Kirişci’nin kızı olan Mehmet Özcan’ın eşi, Çankaya’da yaşadıkları evin banyosunda Mehmet Özcan’ı hareketsiz olarak buldu.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Mehmet Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Mehmet Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı.

Milletvekili Kirişci, "Biricik evladım, damadım Mehmet Özcan vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Balgat Merkez Camisi'nde kılınacak olup, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Mehmet'ime Allah'tan rahmet diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun" dedi.

Milletvekili Kirişci, "Biricik evladım, damadım Mehmet Özcan vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Balgat Merkez Camisi'nde kılınacak olup, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Mehmet'ime Allah'tan rahmet diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesaplarında taziye mesajı yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesaplarında taziye mesajı yayımladı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın