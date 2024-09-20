AK Partili Vahit Kirişci'nin Acı Günü: 29 Yaşındaki Damadı Kalp Krizi Geçirdi
AK Partili Vahit Kirişci'nin Acı Günü: 29 Yaşındaki Damadı Kalp Krizi Geçirdi
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili eski bakanlardan Vahit Kirişci’nin damadı 29 yaşındaki Mehmet Özcan, Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığı görevinde de bulunmuştu.
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Milletvekili Vahit Kirişci’nin kızı olan Mehmet Özcan’ın eşi, Çankaya’da yaşadıkları evin banyosunda Mehmet Özcan’ı hareketsiz olarak buldu.
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Ambulansla özel hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Mehmet Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı.
Milletvekili Kirişci, "Biricik evladım, damadım Mehmet Özcan vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Balgat Merkez Camisi'nde kılınacak olup, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Mehmet'ime Allah'tan rahmet diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesaplarında taziye mesajı yayımladı.
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