AK Parti İzmir Milletvekil Alpay Özalan’dan Erdal Beşikçioğlu’na: “Ağustos Böceği”
AK Parti İzmir Milletvekil Alpay Özalan’dan Erdal Beşikçioğlu’na: “Ağustos Böceği”
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun görüntülerini paylaşarak “ağustos böceği” ifadelerini kullandı. Alpay Özalan’ın paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.
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Son yerel seçimlerde CHP’den Ankara Etimesgut’ta belediye başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu’nun konser alanına dans ederek girmesinin görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.
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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Erdal Beşikçioğlu’nun görüntülerini paylaşarak “ağustos böceği” ifadelerini kullandı.
“Ankara'nın CHP'li ağustos böceği Erdal Beşikçioğlu, danslı ve eğlenceli hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.”
Alpay Özalan’ın paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu 👇
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