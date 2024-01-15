AK Parti Grup Başkanı Güler'den 'Emekliye Ek Zam' Açıklaması: 'Teklife Eklenecek'
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin torba teklifle ilgili konuştu. Emekli zammı için bakanlıklardaki çalışmanın devam ettiğini söyleyen Güler 'Netleştiğinde komisyon ya da Genel Kurulda teklife eklenecek' dedi.
Öte yandan asgari ücret desteğinin 700 lira uygulanmasını ve prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifinin ise TBMM'ye sunuldu.
Milyonlarca emelinin gözü kulağı emekliye yapılacak olan ek zamma çevrilmişken AK Parti içerisinden konuya ilişkin açıklama geldi.
Ekonomiye ilişkin torba teklifle ilgili basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Emekli zammı için bakanlıklarda çalışmalar devam ediyor. Netleştiğinde komisyon ya da Genel Kurulda teklife eklenecek. Kısa çalışma ödeneği devam ediyor.' ifadelerini kullandı.
Çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğünü söyleyen Güler, 'Oransal artışlar, bütçe imkanları bunları bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Hepsi masada değerlendiriliyordu ortaya çıkan net durum olmadığı için buradan herhangi bir şeyi söyleme imkanım yok' dedi.
Öte yandan çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklife göre, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indirilecek.
Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.
İşverenlerin iş gücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla 2016 yılından bu yana uygulanan asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak. Böylece, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilmiş olacak.
İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.