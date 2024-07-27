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Ahmet Hakan’dan Mustafa Sarıgül’e Övgü: “Çok Başarılı”

Ahmet Hakan’dan Mustafa Sarıgül’e Övgü: “Çok Başarılı”

Mustafa Sarıgül
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.07.2024 - 11:59

Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün hakkında ortaya atılan seks kasedi iddiaları sonrasındaki stratejisini övdü. Hakan’a göre Sarıgül, olay sonrası yaptıklarıyla çok başarılıymış.

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Bu aya damgasını vuran olay kuşkusuz CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün olduğu iddiasıyla yalanlanan seks kasedi videosuydu.

Bu aya damgasını vuran olay kuşkusuz CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün olduğu iddiasıyla yalanlanan seks kasedi videosuydu.

Milletvekili Sarıgül, kaset iddialarını kesin bir dille yalanlamış ve normal yaşantısına geri dönmüştü.

Milletvekili Sarıgül, kaset iddialarını kesin bir dille yalanlamış ve normal yaşantısına geri dönmüştü.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Mustafa Sarıgül’ü övdü.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Mustafa Sarıgül’ü övdü.

Kaynak

“Kaset olayından sonra şunları yaptı Sarıgül; Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeye çalıştı. İçinde espri barındıran videolara abanmaya devam etti. Erzincan’da küçük bir gövde gösterisi yaptı. Yüzüne mağdurlara özgü bir sempatik ifade kondurdu.”

“Kaset olayından sonra şunları yaptı Sarıgül; Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeye çalıştı. İçinde espri barındıran videolara abanmaya devam etti. Erzincan’da küçük bir gövde gösterisi yaptı. Yüzüne mağdurlara özgü bir sempatik ifade kondurdu.”

“Başarılı oldu mu? Elimde bir veri yok ama bana başarılı oldu gibi geliyor.”

“Başarılı oldu mu? Elimde bir veri yok ama bana başarılı oldu gibi geliyor.”

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ekrem yerke

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