AFAD Başkanı, Antalya'daki Teleferik Felaketinin Oluşma Sebebini Açıkladı: "Vida Kırılması!"

“Dün saat 17.28 sularında meydana gelen kazada tahliye bekleyen bütün vatandaşlarımızı 174 kardeşimizin tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, yedi vatandaşımız da yaralandı. Tahliye neticesinde on bir vatandaşımız da kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı. Hepsinin de durumu gayet yerindedir. AFAD'ımızın koordinasyonunda yaklaşık 2 bin 102 kişilik ekiple bu operasyon durmaksızın ara ver mola vermeksizin icra edildi. Konunun uzmanı olan değerli arkadaşların ifadesine göre hakikaten çok riskli ama bir o kadar da dengeli ve özenli bir şekilde müdahale yapılarak vatandaşlarımız kurtarıldı. 174 vatandaşımızın tamamı bunlardan yaklaşık 90 tanesi hava kuvvetlerimizin marifetiyle kurtarıldı. Kazanın sebebiyle ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Adli merciler bu konuda gerekli tahkikatı yapacaklar. Bizim gözlemlerimiz ve analizlerimiz neticesinde teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırılmasının neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli mercilerimiz ayrıca yapacak.”