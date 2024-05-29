Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Sokak Hayvanları Taslağı Meclis'te: 'Uyutma' Sorusuna Yanıt Geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Sokak Hayvanları Taslağı Meclis'te: 'Uyutma' Sorusuna Yanıt Geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları düzenlemesinin taslak metninin Meclis'e ulaştığını duyurdu. Tunç, taslak için 'Üç bakanlık ortak hazırladı. Hayvanları koruma kararlılığımız sürüyor' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Toplantısı'nda sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaya ilişkin soruları yanıtladı.
Taslak hakkında konuşan Tunç, belediye ve bazı kurumlara görev düşeceğini söyledi. "Burada dengeyi iyi korumamız lazım" diyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti: ''Hem hayvanlarımızı koruyalım, ama insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir orta yol bulunması gerekecek.''
Çalışmanın ne zaman Meclis'e sevk edileceği sorulan Tunç "Meclis grubumuzda taslak gönderildi. O vekillerimizin değerlendirmesine mahsus bir durum" yanıtını verdi. Tunç taslakta 'uyutma' olup olmadığına yönelik soruya da "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm bulunacak bunu hep beraber göreceğiz" yanıtını verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Şu aksiyonu iki ayaklı itler için almadınız ya. Artık sizlere ne söylenir bilemiyorum.
Hakim: -Neye gülüyorsun? Deniz Gezmiş: -Duvarda ‘Adalet’ yazıyor, ona gülüyorum !
ya bence sizi kaldıralım ortadan zaten yaptığıniz bir şey yok
Aynen, fuzuli masraf alayı