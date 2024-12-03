Aczimendi Tarikatı Şeyhi Müslüm Gündüz'den Tartışma Yaratacak Sözler: "Diyanet'in Namazı Kabul Olmuyor"

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Devrimleri'ni hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Aczimendi Tarikatı şeyhi Müslüm Gündüz, bu defa da Diyanet'i hedef aldı. Diyanet'in cuma namazı hutbelerinde Türkçe konuşma yapıldığını söyleyen Gündüz, '1927'den itibaren kılanan cumalar sahih değildir. Arapça'nın dışında lisan karışırsa hutbe bozulur. Hutbe cuma namazında farzdır, dolayısıyla cuma namazı bozulur. O yüzden biz 40 senedir cuma namazımızı kendi camimizde kılıyoruz.' dedi.
Gündüz'ün açıklamaları sosyal medyada tepki topladı.
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Geçtiğimiz günlerde müritleriyle birlikte sarık ve sopalarla Üsküdar'a giderek Cumhuriyet Devrimleri'ni hedef alan Aczimendi Tarikatı şeyhi Müslüm Gündüz, kendisine gelen "Türkiye'de cuma namazı kabul oluyor mu?" sorusuna tartışma yaratacak bir cevap verdi.
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Diyanet'in cuma namazlarında okutulan hutbelerde 97 yıldır Türkçe kullanıldığını söyleyen Gündüz, "1927'den itibaren kılanan cumalar sahih değildir. Arapça'nın dışında lisan karışırsa hutbe bozulur. Hutbe cuma namazında farzdır, dolayısıyla cuma namazı bozulur." dedi.
İşte o video; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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şu yaratıkları paylaşıp durmayın aw. tiplere bak evrim geçirirken arafa düşmüş
Ulan tam aklı başında laf etmiş diyecektim ki yine saçmalamış
Kitabın neresinde yazıyormuş bu?