Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Açık İlişki 101: Açık İlişkiye Başlamadan Önce Bilinmesi Gereken 10 Şey

etiket Açık İlişki 101: Açık İlişkiye Başlamadan Önce Bilinmesi Gereken 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 22:01

Son dönemlerde de sık sık duymaya başladığımız açık ilişkiye kavramına şöyle yakından bakmaya ne dersiniz? Açık ilişkiye başlamadan önce mutlaka bilmeniz gereken, açık ilişkinin temelini oluşturan ögelere şöyle bir bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İki tarafın da cinsel özgürlüğü vardır.

Partneriniz veya siz farklı kişilerle cinsel birliktelik kurabilirsiniz. Her iki tarafın da bu noktada özgürlüğü olduğunu ve ona göre ilerlemeniz gerektiğini unutmamalısınız. Diğer kişilerle cinsellikteki beklentiler ve sınırları da önceden konuşmanız gerekir.

2. Sınırları belirlemeniz gerekir.

Açık bir ilişkide neyin kabul edilebilir olduğu ve neyin olmadığı konusunda sınırlar belirlemek önemlidir. Bu sınırlar zaman içinde değişebilir ve gelişebilir. O yüzden partnerinizle sınırlarınızı net şekilde konuşup belirlemeniz, ihtiyaç halinde de yeniden konuşup yeni sınırlar belirlemeniz oldukça önemlidir.

3. Her konuda dürüst olunmalıdır.

Dürüstlük, açık ilişkilerin vazgeçilmez bir öğesidir. Partnerlere karşı açık olmak, güvenin korunmasına yardımcı olabilir. Birbirinizle her şeyi dürüstçe paylaştığınız bir açık ilişkiyi rahatlıkla yürütebilirsiniz. Ne olursa olsun partnerinizle aranızdaki dürüstlüğü bozmamaya dikkat etmelisiniz.

4. Cinsel sağlık ön planda olmalıdır.

Açık bir ilişkide partnerler arasında cinsel sağlık konusunda dürüst bir iletişim kurmak önemlidir. Ayrıca korunma yöntemleri ve sağlık testleri hakkında konuşmak bu konuda bilinçli olmayı sağlar. Her iki taraf için de en iyisi cinsel sağlığa önem vermek ve buna göre hareket etmektir.

5. Kıskançlık konuları konuşulmalıdır.

Açık ilişkilerde kıskançlık duyguları doğabilir. Bu duyguları açıkça ifade etmek ve partnerle paylaşmak önemlidir. Her iki tarafın da açık ilişkiden beklentisi ve bu tarz kıskançlık durumlarına nasıl yaklaştığına göre kıskançlık için sınır belirlenebilir. Unutmayın ki açık ilişki partnerlerin birbirlerine karşı duygusal bağlarını sürdürürken aynı zamanda dış ilişkileri kabul ettiği bir ilişki türüdür. Bu yüzden kıskançlık konusunu aranızda netleştirmeniz büyük önem taşır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Duygusal bağları sürdürmek gerekir.

Açık ilişkilerde duygusal bağlar da önemlidir. Sadece cinsellikle değil, duygusal olarak da bağlılık kurmak ve sürdürmek önemlidir. Bu yüzden partnerinizin duygularını da düşünerek buna göre davranmalı arada duygusal noktalara da odaklanmalısınız.

7. Ne istediğinizden emin olmanız gerekir.

Tam olarak siz ve partneriniz neler istiyor? İsteklerinizi ve beklentilerinizi, açık bir ilişkinin getirilerini ve sizin için eksilerini yazın. Partnerinizle bunu net bir şekilde konuşun ve bilin.

8. Durum raporu ve sorgulardan uzak durun.

Bazı ilişkilerde normal olarak karşılanılan nerede, nasıl, kiminle olduğu gibi halk arasında durum raporu dediğimiz sorgular açık ilişkide genellikle olmaz. Karşı taraf diğer ilişkilerini yaşamakta özgür olduğu için bu sınırı geçmemek önemlidir.

9. Yargı alanından uzaklaşın.

Aranızdaki tartışmalar veya yaşanan durumlara yargılamadan yaklaşmanız gerekir çünkü açık bir ilişkiye partnerinizin başka kişilerle birlikte olacağını zaten onaylayarak ve bilerek başladınız. Bu yüzden konuşmalarda yargılar olmamalı.

10. Herhangi bir aldatma durumu olmaz.

Açık ilişkide bir sadakat sözü olmadığı için herhangi bir durum aldatma veya aldatılma olmaz. Size böyle gelen bir durumda partnerinizle açık şekilde konuşmanız oldukça önemlidir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?