Açık İlişki 101: Açık İlişkiye Başlamadan Önce Bilinmesi Gereken 10 Şey
Açık İlişki 101: Açık İlişkiye Başlamadan Önce Bilinmesi Gereken 10 Şey
Son dönemlerde de sık sık duymaya başladığımız açık ilişkiye kavramına şöyle yakından bakmaya ne dersiniz? Açık ilişkiye başlamadan önce mutlaka bilmeniz gereken, açık ilişkinin temelini oluşturan ögelere şöyle bir bakalım!
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1. İki tarafın da cinsel özgürlüğü vardır.
2. Sınırları belirlemeniz gerekir.
3. Her konuda dürüst olunmalıdır.
4. Cinsel sağlık ön planda olmalıdır.
5. Kıskançlık konuları konuşulmalıdır.
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6. Duygusal bağları sürdürmek gerekir.
7. Ne istediğinizden emin olmanız gerekir.
8. Durum raporu ve sorgulardan uzak durun.
9. Yargı alanından uzaklaşın.
10. Herhangi bir aldatma durumu olmaz.
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