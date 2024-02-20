Açık İlişki 101: Açık İlişkiye Başlamadan Önce Bilinmesi Gereken 10 Şey

Açık ilişkilerde kıskançlık duyguları doğabilir. Bu duyguları açıkça ifade etmek ve partnerle paylaşmak önemlidir. Her iki tarafın da açık ilişkiden beklentisi ve bu tarz kıskançlık durumlarına nasıl yaklaştığına göre kıskançlık için sınır belirlenebilir. Unutmayın ki açık ilişki partnerlerin birbirlerine karşı duygusal bağlarını sürdürürken aynı zamanda dış ilişkileri kabul ettiği bir ilişki türüdür. Bu yüzden kıskançlık konusunu aranızda netleştirmeniz büyük önem taşır.