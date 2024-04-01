Abdurrahman Tutdere Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Abdurrahman Tutdere Adıyaman'da Kazandı mı?

Seçim sürecinde pek çok ilin belediye başkanının kim olduğu ve neler yaptığı merak edilip araştırıldı. Bu isimlerden biri de Abdurrahman Tutdere oldu. Adıyaman Belediye Başkanı CHP adayı olan Abdurrahman Tutdere, sonuçların açıklanmasının ardından belediye başkanı oldu. Peki Abdurrahman Tutdere kimdir? Abdurrahman Tutdere kaç yaşında ve nereli?