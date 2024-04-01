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Abdurrahman Tutdere Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Abdurrahman Tutdere Adıyaman'da Kazandı mı?

Abdurrahman Tutdere Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Abdurrahman Tutdere Adıyaman'da Kazandı mı?

Kimdir
GNS
GNS - Onedio Editörü
01.04.2024 - 12:26

Seçim sürecinde pek çok ilin belediye başkanının kim olduğu ve neler yaptığı merak edilip araştırıldı. Bu isimlerden biri de Abdurrahman Tutdere oldu. Adıyaman Belediye Başkanı CHP adayı olan Abdurrahman Tutdere, sonuçların açıklanmasının ardından belediye başkanı oldu. Peki Abdurrahman Tutdere kimdir? Abdurrahman Tutdere kaç yaşında ve nereli?

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Abdurrahman Tutdere Kimdir?

Abdurrahman Tutdere Kimdir?

Abdurrahman Tutdere 1976'da Adıyaman'ın Bağlıca köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenim eğitimini Adıyaman'da tamamlamasının ardından lise için Adana'ya gitti. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılından beridir serbest avukatlık ve uzman arabulucuk konularında çalıştı. Adıyaman Barosu yönetiminde, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görevler aldı.

Abdurrahman Tutdere Siyasi Kariyeri

Abdurrahman Tutdere Siyasi Kariyeri

1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarına girişiyle aktif siyaset hayatı başlamış oldu. Parti bünyesi altında pek çok görev aldı. 2018 yılı Genel Seçimleri'nde CHP'den Adıyaman milletvekili seçildi.

2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili olarak seçildi.

Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanlığını Kazandı mı?

Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanlığını Kazandı mı?

CHP Adıyaman Belediye Başkanı adayı olan Abdurrahman Tutdere, %49 oy alarak seçimi önde bitirdi ve başkanlığa seçildi.

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