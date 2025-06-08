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ABD'yi 2-1'le Geçen A Milli Takım'a Gelen Tepkiler

ABD'yi 2-1'le Geçen A Milli Takım'a Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.06.2025 - 09:43

Son dönemde yakaladığı çıkışla tüm Türkiye'ye keyifli mücadeleler izleten Bizim Çocuklar'ın ABD karşısındaki oyunu beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Montella'nın tercihleri ve forvet eksikliği dikkat çekti. Rakibin as oyuncularından yoksun bir şekilde sahaya çıkmasına rağmen kurduğu üstünlük eleştirildi.

2-1 galip geldiğimiz karşılaşmada bulduğumuz golleri ve detayları bu içeriğimizde aktarmıştık

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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