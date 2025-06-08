ABD'yi 2-1'le Geçen A Milli Takım'a Gelen Tepkiler
Son dönemde yakaladığı çıkışla tüm Türkiye'ye keyifli mücadeleler izleten Bizim Çocuklar'ın ABD karşısındaki oyunu beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Montella'nın tercihleri ve forvet eksikliği dikkat çekti. Rakibin as oyuncularından yoksun bir şekilde sahaya çıkmasına rağmen kurduğu üstünlük eleştirildi.
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Peki zafere futbolseverler ne diyor? Sosyal medyada öne çıkan yorumlardan birkaçı şöyle
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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