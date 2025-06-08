ABD'yi 2-1'le Geçen A Milli Takım'a Gelen Tepkiler

Son dönemde yakaladığı çıkışla tüm Türkiye'ye keyifli mücadeleler izleten Bizim Çocuklar'ın ABD karşısındaki oyunu beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Montella'nın tercihleri ve forvet eksikliği dikkat çekti. Rakibin as oyuncularından yoksun bir şekilde sahaya çıkmasına rağmen kurduğu üstünlük eleştirildi.