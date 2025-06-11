ABD ve Çin Vergi Tarifesinde Anlaştı! Trump'tan "İlişkimiz Mükemmel" Açıklaması Geldi
Nisan ayında açıkladığı vergi tarifeleriyle Çin ile küresel ticaret savaşı başlatan ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni açıklama geldi. Trump, yaptığı açıklamada Çin ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyleyerek, “Biz toplamda yüzde 55 gümrük vergisi alıyoruz, Çin ise yüzde 10 alıyor” dedi.
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ABD ile Çin vergi tarifesinde anlaştı. ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.
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Trump'ın 2 Nisan'daki vergi açıklamaları dünya piyasalarını "Kara Pazartesi"ye çevirmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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