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ABD ve Çin Vergi Tarifesinde Anlaştı! Trump'tan "İlişkimiz Mükemmel" Açıklaması Geldi

ABD ve Çin Vergi Tarifesinde Anlaştı! Trump'tan "İlişkimiz Mükemmel" Açıklaması Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.06.2025 - 15:44

Nisan ayında açıkladığı vergi tarifeleriyle Çin ile küresel ticaret savaşı başlatan ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni açıklama geldi. Trump, yaptığı açıklamada Çin ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyleyerek, “Biz toplamda yüzde 55 gümrük vergisi alıyoruz, Çin ise yüzde 10 alıyor” dedi.

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ABD ile Çin vergi tarifesinde anlaştı. ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

ABD ile Çin vergi tarifesinde anlaştı. ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

Trump, yaptığı açıklamada 'Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim son onayıma tabi. Tüm nadir toprak elementleri, Çin tarafından önceden tedarik edilecek. Aynı şekilde, anlaşıldığı üzere biz de Çin’e üzerinde anlaşılan şeyleri sağlayacağız. Biz toplamda yüzde 55 gümrük vergisi alıyoruz, Çin ise yüzde 10 alıyor. İlişkilerimiz mükemmel!' dedi.

Trump'ın 2 Nisan'daki vergi açıklamaları dünya piyasalarını "Kara Pazartesi"ye çevirmişti.

Trump'ın 2 Nisan'daki vergi açıklamaları dünya piyasalarını "Kara Pazartesi"ye çevirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan günü ülkelere yeni gümrük tarifelerini açıkladı. Piyasalar bu açıklamanın ardından deprem yaşadı. Ülke borsalarında çöküş yaşanırken bu durum “Kara Pazartesi” olarak nitelendirildi. 

Trump, Çin’e yüzde 34 gümrük vergisi uygulayacağını açıklarken Çin’den karşı adım geldi ve uygulacağı tarife oranını giderek artırdı. 

Aylar süren ticaret savaşında 11 Haziran günü anlaşmaya varıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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