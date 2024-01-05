ABD'li Turistlerin 3 Yıllık Dünya Turu Hayali Fatih'te Suya Düştü: Bu Tur İçin 2 Apartman Satmışlar
ABD'li Turistlerin 3 Yıllık Dünya Turu Hayali Fatih'te Suya Düştü: Bu Tur İçin 2 Apartman Satmışlar
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İstanbul'da başlaması planlanan ve 3 yıl sürecek Dünya turu, 'Miray Cruises' adlı şirketin gemiyi hazır hale getirme konusunda yaşadığı problem nedeniyle 115 kişinin hayalleri suya düştü.
Bu tur için iki apartman dairesini satan ABD'li çift Kara ve Joe Youssef ile emeklilik birikimini tur bileti için kullanan Janice Chappelear, 2 aydır Fatih'te bir otelde kalıyor.
1 Kasım'da başlaması planlanan dünya turu, ilk olarak ertelendi, ardından a 'Life At Sea Cruises' gemisiyle yapılmayacağı açıklandı. Firma, turistlere, para iadesini 3 taksitle yapacağını söyledi. Turistler ise birçoğunun ilk ödemenin yapılmadığını söyledi.
2 aydır Fath'teki bir otelde yaşayan ABD'li Kara Youssef, Online buldukları turu araştırdıktan sonra katılmaya karar verdiklerini ve toplamda 224 bin dolar ödediklerini söyledi. Ekim ayında geminin gecikeceği bilgisini alıp İstanbul'a geldiklerini, ancak daha sonra turun tamamen iptal edildiğini öğrendiklerini söyledi.
Kara Youssef, şirketin ödemeleri 3 taksitte yapacağını, ancak bankacılık sorunları nedeniyle gecikmeler yaşandığını ve 115 kişiden bazılarının hala ilk ödemeyi beklediğini belirtti. Kendi ve eşinin planlarının ödemelerin tamamlanmasına bağlı olduğunu ve şirketin 2024'te aynı sorunu yaşamamasını umduğunu söyledi.
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Joe Youssef, şirkete olan umudunun ve güveninin hüsrana uğradığını, hayallerinin kırıldığını belirtti. Youssef, tüm paramızı geri almayı umduklarını ve bu durumun normal yaşamlarını etkilediğini, evlerini kaybettiklerini ve gelecek planlarının iadeye bağlı olduğunu söyledi.
ABD'li emekli Janice Chappelear, planan tura 66 bin dolar harcadığını ve geri ödemenin emekliliğini etkileyeceğini söyledi.
Turizm şirketi Miray Cruises, yaptığı açıklamada Life At Sea Projesi'nin iptal olmadığını, başlangıç tarihinin 1 Aralık 2024'e ertelendiğini belirtti. İstanbul'daki 50 misafirinin konaklama ve seyahat masraflarını karşılandığını ve hala kalan 5 misafirin masraflarını da üstleneceklerini söyledi. Tüm misafirler, 2024'te ücretsiz Yunan Adaları turuna davet edildiğini de ekledi.
Şirket, Bazı misafirler 2024 seferi için rezervasyonlarını sürdürmeyi seçerken, diğerleri ödeme iadelerini talep ettiğini söyledi. İade talep edenlere ödemeleri 3 taksitte geri ödenecek ve Şubat sonuna kadar tüm iadeler tamamlanacağı da belirtildi.
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