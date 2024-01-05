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ABD'li Turistlerin 3 Yıllık Dünya Turu Hayali Fatih'te Suya Düştü: Bu Tur İçin 2 Apartman Satmışlar

ABD'li Turistlerin 3 Yıllık Dünya Turu Hayali Fatih'te Suya Düştü: Bu Tur İçin 2 Apartman Satmışlar

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 16:03

ABD'li Youssef çifti ve Janice Chappelear, İstanbul'da başlayacak ve 3 yıl sürecek dünya turu için mülklerini ve birikimlerini sattı. Ancak, tur şirketinin gemiyi hazırlarken yaşadığı problemler nedeniyle iki aydır Fatih'teki bir otelde mahsur kaldılar.

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İstanbul'da başlaması planlanan ve 3 yıl sürecek Dünya turu, 'Miray Cruises' adlı şirketin gemiyi hazır hale getirme konusunda yaşadığı problem nedeniyle 115 kişinin hayalleri suya düştü.

İstanbul'da başlaması planlanan ve 3 yıl sürecek Dünya turu, 'Miray Cruises' adlı şirketin gemiyi hazır hale getirme konusunda yaşadığı problem nedeniyle 115 kişinin hayalleri suya düştü.

Bu tur için iki apartman dairesini satan ABD'li çift Kara ve Joe Youssef ile emeklilik birikimini tur bileti için kullanan Janice Chappelear, 2 aydır Fatih'te bir otelde kalıyor.

Bu tur için iki apartman dairesini satan ABD'li çift Kara ve Joe Youssef ile emeklilik birikimini tur bileti için kullanan Janice Chappelear, 2 aydır Fatih'te bir otelde kalıyor.

1 Kasım'da başlaması planlanan dünya turu, ilk olarak ertelendi, ardından a 'Life At Sea Cruises' gemisiyle yapılmayacağı açıklandı. Firma, turistlere, para iadesini 3 taksitle yapacağını söyledi. Turistler ise birçoğunun ilk ödemenin yapılmadığını söyledi.

1 Kasım'da başlaması planlanan dünya turu, ilk olarak ertelendi, ardından a 'Life At Sea Cruises' gemisiyle yapılmayacağı açıklandı. Firma, turistlere, para iadesini 3 taksitle yapacağını söyledi. Turistler ise birçoğunun ilk ödemenin yapılmadığını söyledi.

2 aydır Fath'teki bir otelde yaşayan ABD'li Kara Youssef, Online buldukları turu araştırdıktan sonra katılmaya karar verdiklerini ve toplamda 224 bin dolar ödediklerini söyledi. Ekim ayında geminin gecikeceği bilgisini alıp İstanbul'a geldiklerini, ancak daha sonra turun tamamen iptal edildiğini öğrendiklerini söyledi.

2 aydır Fath'teki bir otelde yaşayan ABD'li Kara Youssef, Online buldukları turu araştırdıktan sonra katılmaya karar verdiklerini ve toplamda 224 bin dolar ödediklerini söyledi. Ekim ayında geminin gecikeceği bilgisini alıp İstanbul'a geldiklerini, ancak daha sonra turun tamamen iptal edildiğini öğrendiklerini söyledi.

'Bu gerçekten çok hayal kırıcı, belki de hayatımızın yolculuğu olacaktı fakat hiç olmadı. Turu online bulduk, şirket hakkında biraz araştırma yaptık ve bunun maliyetini karşılamak istediğimiz bir seyahat olduğuna karar verdik. Kocam ve ben için 2 kişilik 3 yıllık toplam ödeme 224 bin dolar tutuyordu. Biz de kaydolduk. Yüzde 25 depozito yatırdık ve Ağustos ayında bir ödeme daha yaptık. Ekim ayı sonlarında geminin gecikeceği söylendi. Sadece 1 ay gecikme olacağını düşünerek İstanbul'a geldik. Yanlış hatırlamıyorsam o ayın 20’sinde gezinin tamamen iptal edildiğini öğrendik'

Kara Youssef, şirketin ödemeleri 3 taksitte yapacağını, ancak bankacılık sorunları nedeniyle gecikmeler yaşandığını ve 115 kişiden bazılarının hala ilk ödemeyi beklediğini belirtti. Kendi ve eşinin planlarının ödemelerin tamamlanmasına bağlı olduğunu ve şirketin 2024'te aynı sorunu yaşamamasını umduğunu söyledi.

Kara Youssef, şirketin ödemeleri 3 taksitte yapacağını, ancak bankacılık sorunları nedeniyle gecikmeler yaşandığını ve 115 kişiden bazılarının hala ilk ödemeyi beklediğini belirtti. Kendi ve eşinin planlarının ödemelerin tamamlanmasına bağlı olduğunu ve şirketin 2024'te aynı sorunu yaşamamasını umduğunu söyledi.

'Bankacılık sorunlarından dolayı gecikmeler yaşandığını iddia ettiler. İlk ödememizi New York Times'taki bir haberin yayınlanmasından sonra geçen Cuma günü aldık. 10-15 kişi ilk ödemesini aldı 115 kişiden pek çoğu da halâ ilk ödemelerini bekliyor. İkinci ödemelerin tarihine yakın bir zaman kaldı fakat henüz daha ilk ödemelerin yarısına bile gelmediler' dedi. Kara Youssef, 'Kocam ve ben için ileriye dönük karar vermek çok zor, iade alıp alamayacağımıza da bağlı. Şirketin geçmişte verdiği sözler vardı ve ödeme sözünü tuttuklarından emin olmak için burada olmak istedik. Ödememizin tamamını aldıktan sonra geleceğimiz için plan yapabileceğiz. Bu çok hayal kırıcı, belki de hayatımızın yolculuğu olacaktı fakat hiç olmadı. Şirketin bunu 2024’te yapmayı planladığını biliyorum, iyi şanslar diliyorum fakat umarım bir plan yapmadan önce ilk yolcuları için işleri düzeltirler'

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Joe Youssef, şirkete olan umudunun ve güveninin hüsrana uğradığını, hayallerinin kırıldığını belirtti. Youssef, tüm paramızı geri almayı umduklarını ve bu durumun normal yaşamlarını etkilediğini, evlerini kaybettiklerini ve gelecek planlarının iadeye bağlı olduğunu söyledi.

Joe Youssef, şirkete olan umudunun ve güveninin hüsrana uğradığını, hayallerinin kırıldığını belirtti. Youssef, tüm paramızı geri almayı umduklarını ve bu durumun normal yaşamlarını etkilediğini, evlerini kaybettiklerini ve gelecek planlarının iadeye bağlı olduğunu söyledi.

ABD'li emekli Janice Chappelear, planan tura 66 bin dolar harcadığını ve geri ödemenin emekliliğini etkileyeceğini söyledi.

ABD'li emekli Janice Chappelear, planan tura 66 bin dolar harcadığını ve geri ödemenin emekliliğini etkileyeceğini söyledi.

'1 Kasım'da yolculuğun başlamasını umuyordum ama olmadı. Şu ana kadar bu tura 66 bin dolar harcadım. Şu an, ödemenin ilk taksitini geri almam gerektiğini söyleyen bir banka dekontu gördüm. Ancak henüz hesabıma ulaşmadı ve bu da geçen Cuma olmalıydı, bu yüzden çok geç kaldılar. Bildiğim kadarıyla yalnızca 9 ya da 10 yolcu Miray Cruises’dan bir ödeme aldı. Şirketten Türkiye’ye gelen her yolcuya geri ödemelerin yapılacağı belirtildi, o yolculardan çoğu ülkesine döndü. Sözlerini tutmaları ve konuştuğumuz gibi bize geri ödeme yapmaları gerekiyor. Sabrımız tükeniyor. Emeklilik birikimimin çok büyük bir kısmını bu tur için harcadım. Eğer geri alamazsam, bu gerçekten emekliliğimi etkileyecek. Benim için çok zor olacak.'

Turizm şirketi Miray Cruises, yaptığı açıklamada Life At Sea Projesi'nin iptal olmadığını, başlangıç tarihinin 1 Aralık 2024'e ertelendiğini belirtti. İstanbul'daki 50 misafirinin konaklama ve seyahat masraflarını karşılandığını ve hala kalan 5 misafirin masraflarını da üstleneceklerini söyledi. Tüm misafirler, 2024'te ücretsiz Yunan Adaları turuna davet edildiğini de ekledi.

Turizm şirketi Miray Cruises, yaptığı açıklamada Life At Sea Projesi'nin iptal olmadığını, başlangıç tarihinin 1 Aralık 2024'e ertelendiğini belirtti. İstanbul'daki 50 misafirinin konaklama ve seyahat masraflarını karşılandığını ve hala kalan 5 misafirin masraflarını da üstleneceklerini söyledi. Tüm misafirler, 2024'te ücretsiz Yunan Adaları turuna davet edildiğini de ekledi.

'Öncelikle, Life At Sea Projesi, iptal edilmemiştir; seyahatin başlangıç tarihi 1 Aralık 2024 tarihine ertelenmiştir. 3 yıllık gemi turuna çıkacak yeni gemiyi Mart ayı ortalarında açıklamayı planlıyoruz. 1 Aralık 2023 kalkışı için para ödeyen misafirlerimize, para iadesi talebinde bulunmak ya da kaparolarını 2024 kalkışı için kullanma alternatifleri verilmiştir. Ertelemeden önce İstanbul' a gelmiş olan yaklaşık 50 misafirimiz, yaklaşık 1 ay İstanbul'da konaklamış ve tüm konaklama masrafları tarafımızdan karşılanmış ve istedikleri ülkeye gidiş biletleri temin edilmiştir. Halen İstanbul’ da kalan 5 misafirimizin de konaklamaları, Türkiye’yi terk edene kadar tarafımızdan karşılanacaktır. Misafirlerin tamamı yabancı uyrukludur. 1 Aralık 2023 kalkışı için para ödeyen misafirlerimize, para iadesi talebinde bulunmak ya da kaparolarını 2024 kalkışı için kullanma alternatifleri verilmiştir. Ayrıca, tüm misafirlerimiz, Mart – Ekim 2024 döneminde M/V Gemini isimli gemimizle ücretsiz Yunan Adaları gemi turuna davet edilmişlerdir.'

Şirket, Bazı misafirler 2024 seferi için rezervasyonlarını sürdürmeyi seçerken, diğerleri ödeme iadelerini talep ettiğini söyledi. İade talep edenlere ödemeleri 3 taksitte geri ödenecek ve Şubat sonuna kadar tüm iadeler tamamlanacağı da belirtildi.

Şirket, Bazı misafirler 2024 seferi için rezervasyonlarını sürdürmeyi seçerken, diğerleri ödeme iadelerini talep ettiğini söyledi. İade talep edenlere ödemeleri 3 taksitte geri ödenecek ve Şubat sonuna kadar tüm iadeler tamamlanacağı da belirtildi.

'Bazı misafirlerimiz, paralarını geri istemeyip, şimdiden 2024 seferi için rezervasyonlarının devam etmesini talep etmişlerdir. Bazı misafirlerimiz ise ödemelerinin iadelerini istemişlerdir. İade isteyen misafirlerimizle, ödemiş oldukları tutarları 3 taksitte geri ödeneceği konusunda uzlaşma sağlanmıştır. Geri ödemeler devam etmektedir ve Şubat sonunda tüm misafirlere ödemiş oldukları tutarlar iade edilmiş olacaktır.'

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