ABD'li Gazeteci İstanbul'da Saç Ektirme Sürecini Anlattı "Kel Erkekler İçin Mabed"
ABD'li Gazeteci İstanbul'da Saç Ektirme Sürecini Anlattı "Kel Erkekler İçin Mabed"
Türkiye, özellikle saç ekimi konusunda dünyanın bir numarası haline geldi. Yurt dışından milyonlarca insan yeni bir imaja kavuşmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Business Insider Gazetesi'nde çalışan ABD'li bir gazeteci, İstanbul'da saç ektiren arkadaşının başından geçenleri anlattı.
Kaynak: Business Insider/ Kenny Wassus
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Türkiye, saç ekimi konusunda dünyanın bir numaralı merkezi haline gelmiş durumunda.
Business Insider Gazetesi'nin yazarlarından biri olan ABD'li Kenny Wassus da Türkiye'de saç ektiren bir arkadaşının deneyimlerini aktardı.
"Hairstanbul olarak ün salan İstanbul'a gitmeye karar verdim. Saç dökülme sürecim 24 yaşında başladı ve bugüne kadar uyguladığım tedaviler hiç sonuç vermedi."
Yapılan testleri, işlemleri her detayıyla anlatan isim, deneyimini "acı verici" diyerek özetliyor.
"Türkiye'de saç ektirmek isteyenlerin temel endişesi vergi indirimi sağlandığı için doktorların sırf para kazanmak adına klinikler açması. Ancak her klinik öyle değil."
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"İstanbul Havalimanında her 4 erkekten biri saç ektirmişti"
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