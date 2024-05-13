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ABD'li Gazeteci İstanbul'da Saç Ektirme Sürecini Anlattı "Kel Erkekler İçin Mabed"

ABD'li Gazeteci İstanbul'da Saç Ektirme Sürecini Anlattı "Kel Erkekler İçin Mabed"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.05.2024 - 12:21

Türkiye, özellikle saç ekimi konusunda dünyanın bir numarası haline geldi. Yurt dışından milyonlarca insan yeni bir imaja kavuşmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Business Insider Gazetesi'nde çalışan ABD'li bir gazeteci, İstanbul'da saç ektiren arkadaşının başından geçenleri anlattı. 

Kaynak: Business Insider/ Kenny Wassus

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Türkiye, saç ekimi konusunda dünyanın bir numaralı merkezi haline gelmiş durumunda.

Türkiye, saç ekimi konusunda dünyanın bir numaralı merkezi haline gelmiş durumunda.

Ülkemiz, 2022 yılında sağlık turizmi kapsamında, 1 milyondan fazla kişiye hizmet verdi. Türkiye Sağlık Turizmi Derneği'nin açıkladığı verilere göre, saç ekimi sektörünün 2024 yılı sonuna kadar değerinin 11 milyar üzerine çıkması bekleniyor.

Business Insider Gazetesi'nin yazarlarından biri olan ABD'li Kenny Wassus da Türkiye'de saç ektiren bir arkadaşının deneyimlerini aktardı.

Business Insider Gazetesi'nin yazarlarından biri olan ABD'li Kenny Wassus da Türkiye'de saç ektiren bir arkadaşının deneyimlerini aktardı.

Arkadaşının Türkiye'de saç ektirdiğini ve bir süre sonra saçlarının yeniden uzadığını, gürleştiğini gören Spencer Macnaughton sonunda saç ektirmeye karar veriyor. 'Saç ekimi için küresel başkent İstanbul' diyen Macnaughton, 'ne kadar yeni tedavi çıkarsa çıksın saç ekiminin yerini almıyor. Türkiye de bu konuda tercih edilen bir ülke olarak ün kazandı' ifadelerini kullanıyor.

"Hairstanbul olarak ün salan İstanbul'a gitmeye karar verdim. Saç dökülme sürecim 24 yaşında başladı ve bugüne kadar uyguladığım tedaviler hiç sonuç vermedi."

"Hairstanbul olarak ün salan İstanbul'a gitmeye karar verdim. Saç dökülme sürecim 24 yaşında başladı ve bugüne kadar uyguladığım tedaviler hiç sonuç vermedi."

Türkiye'de saç ektirmenin çok daha ucuza geldiğini aktaran Macnaughton, 'Yaşam maliyeti daha ucuz ve ücretler düşük. Ayrıca sağlık turizmini canlandırmak isteyen Sağlık Bakanlığı vergi indirimleri gibi kolaylıklar tanıyor. 2019'dan bu yana ise sağlık turizmi yüzde 50'den fazla artış göstermiş.' ifadelerini kullanıyor.

ABD'de saç ekiminin 10 bin dolar ila 20 bin dolar arası bir fiyatlandırmada olduğunu belirtirken, Türkiye'de ise 3 bin 500 dolara bu işlem yapılıyor.

Yapılan testleri, işlemleri her detayıyla anlatan isim, deneyimini "acı verici" diyerek özetliyor.

Yapılan testleri, işlemleri her detayıyla anlatan isim, deneyimini "acı verici" diyerek özetliyor.

Ciddi sonuçların görülmesinin yaklaşık 6-7 ay süreceğini belirten isim, 'Geçen ay boyunca saç çizgimde her gün yeni saç tellerinin olduğunu fark ettim.' diyerek mutluluğunu aktarıyor.  

'Artık arkadaşlarım ve ailemle fotoğraf çektirmek istiyorum. Zoom ve yüz yüze toplantılarda kendime daha çok güveniyorum.'

"Türkiye'de saç ektirmek isteyenlerin temel endişesi vergi indirimi sağlandığı için doktorların sırf para kazanmak adına klinikler açması. Ancak her klinik öyle değil."

"Türkiye'de saç ektirmek isteyenlerin temel endişesi vergi indirimi sağlandığı için doktorların sırf para kazanmak adına klinikler açması. Ancak her klinik öyle değil."

Kendisine süreç boyunca doktorunun ve dört teknisyenin, bir anestezi uzmanının ve çevirmenin eşlik ettiğini söyleyen kişi, 'operasyon boyunca yanımdaydılar' ifadelerini kullanıyor.

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