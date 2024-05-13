ABD'li Gazeteci İstanbul'da Saç Ektirme Sürecini Anlattı "Kel Erkekler İçin Mabed"

Türkiye'de saç ektirmenin çok daha ucuza geldiğini aktaran Macnaughton, 'Yaşam maliyeti daha ucuz ve ücretler düşük. Ayrıca sağlık turizmini canlandırmak isteyen Sağlık Bakanlığı vergi indirimleri gibi kolaylıklar tanıyor. 2019'dan bu yana ise sağlık turizmi yüzde 50'den fazla artış göstermiş.' ifadelerini kullanıyor.

ABD'de saç ekiminin 10 bin dolar ila 20 bin dolar arası bir fiyatlandırmada olduğunu belirtirken, Türkiye'de ise 3 bin 500 dolara bu işlem yapılıyor.