ABD’den Dikkat Çeken Covid-19 Açıklaması: Vuhan'daki Laboratuvardan Sızdı

ABD dış istihbarat servisi CIA geçen günlerde, Covid-19’un Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvardan çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu iddia etmişti. Beyaz Saray bu iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, koronavirüsün Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların ‘doğrulanmış bir gerçek’ olduğunu söyledi.

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