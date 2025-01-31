ABD’den Dikkat Çeken Covid-19 Açıklaması: Vuhan'daki Laboratuvardan Sızdı
ABD’den Dikkat Çeken Covid-19 Açıklaması: Vuhan'daki Laboratuvardan Sızdı
ABD dış istihbarat servisi CIA geçen günlerde, Covid-19’un Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvardan çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu iddia etmişti. Beyaz Saray bu iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, koronavirüsün Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların ‘doğrulanmış bir gerçek’ olduğunu söyledi.
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CIA, geçen günlerde koronavirüs salgınının nedeni olan SARS-Cov-2 virüsünün Çin'deki laboratuvardan sızdığını iddia etmişti. ABD dış istihbarat servisi, 'düşük güven'le bu sonuçlara ulaştıklarını ifade etmişti.
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Söz konusu iddialara dair Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Covid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların "doğrulanmış bir gerçek" olduğunu açıkladı.
Sözcü Leavitt: “Bunun doğrulanmış gerçek olduğunu biliyoruz.”
Donald Trump, 2016-2020 yıllarında başkanlık döneminin sonunda yaptığı açıklamalarda Covid-19’a da değinmişti. Trump, virüsün Vuhan’daki laboratuvardan çıktığını ve Çin’in gerekli tedbirleri almadığı için dünyaya yayıldığını ileri sürmüştü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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