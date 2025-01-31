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ABD’den Dikkat Çeken Covid-19 Açıklaması: Vuhan'daki Laboratuvardan Sızdı

ABD’den Dikkat Çeken Covid-19 Açıklaması: Vuhan'daki Laboratuvardan Sızdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2025 - 23:38

ABD dış istihbarat servisi CIA geçen günlerde, Covid-19’un Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvardan çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu iddia etmişti. Beyaz Saray bu iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı. 

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, koronavirüsün Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların ‘doğrulanmış bir gerçek’ olduğunu söyledi.

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CIA, geçen günlerde koronavirüs salgınının nedeni olan SARS-Cov-2 virüsünün Çin'deki laboratuvardan sızdığını iddia etmişti. ABD dış istihbarat servisi, 'düşük güven'le bu sonuçlara ulaştıklarını ifade etmişti.

CIA, geçen günlerde koronavirüs salgınının nedeni olan SARS-Cov-2 virüsünün Çin'deki laboratuvardan sızdığını iddia etmişti. ABD dış istihbarat servisi, 'düşük güven'le bu sonuçlara ulaştıklarını ifade etmişti.

Söz konusu iddialara dair Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Covid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların "doğrulanmış bir gerçek" olduğunu açıkladı.

Söz konusu iddialara dair Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Covid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların "doğrulanmış bir gerçek" olduğunu açıkladı.

Sözcü Leavitt: “Bunun doğrulanmış gerçek olduğunu biliyoruz.”

Sözcü Leavitt: “Bunun doğrulanmış gerçek olduğunu biliyoruz.”

Beyaz Saray Sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:

“John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Donald Trump bu konuda haklıydı.'

Donald Trump, 2016-2020 yıllarında başkanlık döneminin sonunda yaptığı açıklamalarda Covid-19’a da değinmişti. Trump, virüsün Vuhan’daki laboratuvardan çıktığını ve Çin’in gerekli tedbirleri almadığı için dünyaya yayıldığını ileri sürmüştü.

Donald Trump, 2016-2020 yıllarında başkanlık döneminin sonunda yaptığı açıklamalarda Covid-19’a da değinmişti. Trump, virüsün Vuhan’daki laboratuvardan çıktığını ve Çin’in gerekli tedbirleri almadığı için dünyaya yayıldığını ileri sürmüştü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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