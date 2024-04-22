ABD'de Esenyurt'taki 2+1 Daire Fiyatına Satılan Müstakil Ev Düşüncelere Daldırdı

Pandemi sonrası tüm dünyada konut fiyatları arttı. Buna ülkemiz de dahil... Ancak hiçbir ülkede ülkemizdeki gibi yüksek bir artış yaşanmadı. Özellikle metropollerimizde ev fiyatları öyle bir arttı ki kimi semtler Avrupa'nın pahalı olarak kabul edilen kentleriyle yarışmaya başladı. En son örnek de ABD'nin South Carolina eyaletinden...