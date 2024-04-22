ABD'de Esenyurt'taki 2+1 Daire Fiyatına Satılan Müstakil Ev Düşüncelere Daldırdı
ABD'de Esenyurt'taki 2+1 Daire Fiyatına Satılan Müstakil Ev Düşüncelere Daldırdı
Pandemi sonrası tüm dünyada konut fiyatları arttı. Buna ülkemiz de dahil... Ancak hiçbir ülkede ülkemizdeki gibi yüksek bir artış yaşanmadı. Özellikle metropollerimizde ev fiyatları öyle bir arttı ki kimi semtler Avrupa'nın pahalı olarak kabul edilen kentleriyle yarışmaya başladı. En son örnek de ABD'nin South Carolina eyaletinden...
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Popüler ilan sitesi Zillow'daki bu şık müstakil evin fiyatı 372 bin dolar...
Türk Lirası karşılığıyla da Esenyurt'taki bu 12 milyon liralık 2+1 daireyi anca alabiliyorsunuz.
Tabii bu kıyas viral olunca derin derin düşünenler de oldu.
Konut fiyatları unutuldu ama tekrar konuşmak gerekiyor.
İşe ironik bir bakış açısıyla yaklaşanlar da oldu.
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Böyle de avantajları var.
Yine fırsatçılık vurgusu yapıldı.
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