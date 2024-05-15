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ABD'de Enflasyonunda Yavaşlama İşaretleri Görüldü: Piyasalar Ne Tepki Verdi?

ABD'de Enflasyonunda Yavaşlama İşaretleri Görüldü: Piyasalar Ne Tepki Verdi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.05.2024 - 15:55

ABD'de tüketici enflasyonu yıllık bazda beklentilere paralel geldi.

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ABD'de Nisan ayında tüketici enflasyonu aylık bazda piyasa beklentilerinin altında gelirken, yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel açıklandı.

ABD'de Nisan ayında tüketici enflasyonu aylık bazda piyasa beklentilerinin altında gelirken, yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. Piyasa beklentisi de bir önceki ay %3,5 olan enflasyon artış hızının %3,4'e gerileyeceği yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları beklentilerinin altında %0,3 olarak açıklandı. Piyasalar bir önceki ay %0,4 olan artışın yine aynı seviyede geleceği şeklinde oluşmuştu.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,3, yıllık %3,6 olarak geldi.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,3, yıllık %3,6 olarak geldi.

Analistler de çekirdek enflasyonun aylık %0,3, yıllık %3,6 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi. Çekirdek enflasyonda 6 ayın ardından artışında yavaşlama gösterdi. 

Ülkede enerji fiyatları aylık %1,1, yıllık %2,6 artarken, gıda fiyatları aylık değişmedi, yıllık %2,2 arttı.

Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda %0,4 düşüş gösterdi.

ABD enflasyon verisi sonrası dolar ve Hazine kağıdı getirileri zayıfladı, ons altın güçlendi.

ABD enflasyon verisi sonrası dolar ve Hazine kağıdı getirileri zayıfladı, ons altın güçlendi.

Enflasyon verileri sonrasında 10 yıllık ABD Hazine kağıdı getirisi %4,583'ten %4,368'e geriledi. WSJ Dolar endeksi düne %0,4 düşüştü.

Euro/dolar veri sonrasında 1,08694'e kadar yükseldi. Şu sıralarda 1,08584'ten işlem görüyor.

Ons altın da veriden hemen sonra 2379 doları gördü. Ardından 2367 dolara kadar geri çekildi. Şu sıralarda ise 2374 dolar civarında dalgalanıyor.

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