ABD'de Enflasyonunda Yavaşlama İşaretleri Görüldü: Piyasalar Ne Tepki Verdi?
ABD'de Enflasyonunda Yavaşlama İşaretleri Görüldü: Piyasalar Ne Tepki Verdi?
ABD'de tüketici enflasyonu yıllık bazda beklentilere paralel geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD'de Nisan ayında tüketici enflasyonu aylık bazda piyasa beklentilerinin altında gelirken, yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel açıklandı.
Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,3, yıllık %3,6 olarak geldi.
ABD enflasyon verisi sonrası dolar ve Hazine kağıdı getirileri zayıfladı, ons altın güçlendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın