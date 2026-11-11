80 Bin TL Ödemek İstemiyorsanız Bu Hatayı Sakın Yapmayın

Antifriz, aracın motor soğutma sisteminde kritik bir rol üstleniyor. Soğuk havalarda motor soğutma suyunun donmasını engelleyen bu sıvı, sistemdeki metal parçaları korozyona karşı da koruyor. Yani görevi yalnızca termometre sıfırın altına indiğinde başlamıyor.

Sürücüler arasında en sık yapılan hatalardan biri, antifrizi yalnızca kış aylarına özgü bir ürün olarak görmek. Oysa araç üreticisinin belirlediği özelliklere uygun antifriz, mevsim fark etmeksizin soğutma sisteminde bulunması gereken sıvılar arasında yer alıyor.

Sistemdeki antifriz oranı düşük kaldığında, özellikle soğuk gecelerin ardından sıvı donabiliyor. Donan sıvı hacim olarak genleştiği için radyatörde, hortumlarda ve motorun bazı parçalarında çatlak ve hasar oluşabiliyor.

Sorun yalnızca donmayla da sınırlı kalmıyor. Soğutma sistemi görevini yerine getiremediğinde motor sıcaklığı yükseliyor. Aşırı ısınan motorda silindir kapak contası gibi hayati parçalar zarar görebiliyor, ileri seviyedeki hasarlarda ise motorun kapsamlı bir onarıma girmesi kaçınılmaz hale gelebiliyor.