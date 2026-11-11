80 Bin TL Ödemek İstemiyorsanız Bu Hatayı Sakın Yapmayın
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Havaların soğumasıyla birlikte araç sahipleri için kış bakımı yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Motor soğutma sistemindeki antifriz oranının yetersiz kalması, radyatörden silindir kapak contasına kadar uzanan pahalı arızaların kapısını aralayabiliyor. Ağır motor hasarlarında ise tamir faturası 80 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor.
Antifriz sadece kışlık bir sıvı değil, motorda yıl boyu bulunması gerekiyor.
Basit bir sıvı kontrolü, 80 bin TL'yi bulan tamir faturasının önüne geçebiliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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