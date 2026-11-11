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80 Bin TL Ödemek İstemiyorsanız Bu Hatayı Sakın Yapmayın

80 Bin TL Ödemek İstemiyorsanız Bu Hatayı Sakın Yapmayın

otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 19:16
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Havaların soğumasıyla birlikte araç sahipleri için kış bakımı yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Motor soğutma sistemindeki antifriz oranının yetersiz kalması, radyatörden silindir kapak contasına kadar uzanan pahalı arızaların kapısını aralayabiliyor. Ağır motor hasarlarında ise tamir faturası 80 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

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Antifriz sadece kışlık bir sıvı değil, motorda yıl boyu bulunması gerekiyor.

Antifriz sadece kışlık bir sıvı değil, motorda yıl boyu bulunması gerekiyor.

Antifriz, aracın motor soğutma sisteminde kritik bir rol üstleniyor. Soğuk havalarda motor soğutma suyunun donmasını engelleyen bu sıvı, sistemdeki metal parçaları korozyona karşı da koruyor. Yani görevi yalnızca termometre sıfırın altına indiğinde başlamıyor.

Sürücüler arasında en sık yapılan hatalardan biri, antifrizi yalnızca kış aylarına özgü bir ürün olarak görmek. Oysa araç üreticisinin belirlediği özelliklere uygun antifriz, mevsim fark etmeksizin soğutma sisteminde bulunması gereken sıvılar arasında yer alıyor.

Sistemdeki antifriz oranı düşük kaldığında, özellikle soğuk gecelerin ardından sıvı donabiliyor. Donan sıvı hacim olarak genleştiği için radyatörde, hortumlarda ve motorun bazı parçalarında çatlak ve hasar oluşabiliyor.

Sorun yalnızca donmayla da sınırlı kalmıyor. Soğutma sistemi görevini yerine getiremediğinde motor sıcaklığı yükseliyor. Aşırı ısınan motorda silindir kapak contası gibi hayati parçalar zarar görebiliyor, ileri seviyedeki hasarlarda ise motorun kapsamlı bir onarıma girmesi kaçınılmaz hale gelebiliyor.

Basit bir sıvı kontrolü, 80 bin TL'yi bulan tamir faturasının önüne geçebiliyor.

Basit bir sıvı kontrolü, 80 bin TL'yi bulan tamir faturasının önüne geçebiliyor.

Antifriz eksikliğinden kaynaklanan hasarın faturası, aracın modeline ve arızalanan parçaya göre değişiyor. Zamanında yapılacak basit bir sıvı değişimiyle çözülebilecek sorunlar, ihmal edildiğinde çok daha kapsamlı motor onarımlarına dönüşebiliyor.

Silindir kapak contası ve motor parçalarında oluşan hasarlarda araç sahiplerini yüksek işçilik ve yedek parça maliyetleri bekliyor. Ağır motor arızalarında tamir faturasının 80 bin TL seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor.

Bu nedenle kış gelmeden önce soğutma sistemindeki sıvı seviyesinin ve antifriz oranının mutlaka kontrol ettirilmesi gerekiyor. Ürün seçerken sıvının rengine bakmak tek başına yeterli değil. Doğru tercih, araç üreticisinin belirttiği teknik özelliklere uygun antifriz kullanmak.

Antifriz seviyesi sürekli düşüyorsa yalnızca sıvı eklemekle yetinmemek, sistemde bir kaçak olup olmadığını araştırmak gerekiyor. Kontrollerin motor soğukken yapılması da büyük önem taşıyor. Motor sıcakken genleşme kabının kapağını açmak, basınçla fışkıran sıvı nedeniyle ciddi yanıklara yol açabiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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