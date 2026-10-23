71 Yaşında Yüksek Lisansa Başladı: Şimdi Gözü Doktorada, Hayali Konsolos Olmak

Öğrencisinin azmi, hocalarını da gururlandırıyor. KAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elnur Hasan Mikail, İşçi'nin hem enerjisiyle hem de derslerdeki başarısıyla diğer öğrencilere örnek olduğunu söyledi. Mikail, 'Bizim için bu bir gurur meselesidir. Eğitimde yaşın önemi olmaz. Ben de kendisini kutluyorum, takdir ediyorum. Bizim gururumuzdur kendisi, Ayşen abla' dedi.

Mikail'in aktardığına göre İşçi, bazı nedenlerle yüksek lisansa bir yıl ara vermek zorunda kaldı ama yeniden derslere döndü. Tez konusunu birlikte belirleyeceklerini anlatan Mikail, doktora programının açılması ve şartların sağlanması halinde İşçi'yi doktora öğrencisi olarak da görmek istediğini ekledi.