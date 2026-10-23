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71 Yaşında Yüksek Lisansa Başladı: Şimdi Gözü Doktorada, Hayali Konsolos Olmak

71 Yaşında Yüksek Lisansa Başladı: Şimdi Gözü Doktorada, Hayali Konsolos Olmak

Kars Eğitim üniversite
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 15:53
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Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan, 2 çocuk ve 3 torun sahibi Ayşen Arda İşçi, okumanın yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi. Açık öğretim lisesini bitirdikten sonra üniversiteye giren İşçi, 69 yaşında diplomasını onur belgesiyle aldı. 71 yaşında yüksek lisans sıralarına oturan İşçi'nin hedef listesinde şimdi doktora, konsolosluk ve hatta reklam filmi var.

Kaynak: DHA

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Üniversiteye 2020'de girdi, diplomasını onur belgesiyle aldı

Üniversiteye 2020'de girdi, diplomasını onur belgesiyle aldı

Ayşen Arda İşçi'nin üniversite yolculuğu, açık öğretim lisesini tamamlamasıyla başladı. 2020 yılında girdiği sınavda Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanan İşçi, dört yıl boyunca torunları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla aynı derslere girdi.

Bu emeğin karşılığını 2023-2024 akademik yılının mezuniyet töreninde aldı ve diplomasını onur belgesiyle teslim aldı. Okulu bırakmak ise aklından geçmedi: Bir yıllık aranın ardından aynı üniversitede uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansa başladı.

Bölüm başkanı: "Eğitimde yaşın önemi olmaz"

Bölüm başkanı: "Eğitimde yaşın önemi olmaz"

Öğrencisinin azmi, hocalarını da gururlandırıyor. KAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elnur Hasan Mikail, İşçi'nin hem enerjisiyle hem de derslerdeki başarısıyla diğer öğrencilere örnek olduğunu söyledi. Mikail, 'Bizim için bu bir gurur meselesidir. Eğitimde yaşın önemi olmaz. Ben de kendisini kutluyorum, takdir ediyorum. Bizim gururumuzdur kendisi, Ayşen abla' dedi.

Mikail'in aktardığına göre İşçi, bazı nedenlerle yüksek lisansa bir yıl ara vermek zorunda kaldı ama yeniden derslere döndü. Tez konusunu birlikte belirleyeceklerini anlatan Mikail, doktora programının açılması ve şartların sağlanması halinde İşçi'yi doktora öğrencisi olarak da görmek istediğini ekledi.

Akranlarına seslendi: "Hayata renk katmak bizim elimizde"

Akranlarına seslendi: "Hayata renk katmak bizim elimizde"

İşçi'nin kendi hedefi de net. 'Çalışarak Kars'a, hocalarıma, üniversiteme, öncelikle de kendime mahcup olmadan bu bölümü bitirip doktoraya devam etmek istiyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hayalleriniz hiç bitmesin. Her yaşta hayal bitmesin. Umut varsa yaşam var' diyerek sözlerini sürdürdü.

Hayatın her yaşta güzel olduğunu vurgulayan İşçi, kendi kuşağına da bir çağrı yaptı. Okula gitmeseler bile sosyal hayatın içinde kalmalarını isteyen İşçi, 'Hayat güzel. Hayat her şekilde devam ediyor ama hayata renk katmak bizlerin elinde' dedi.

Sıradaki hayali konsolos olmak ve reklam filminde oynamak

Sıradaki hayali konsolos olmak ve reklam filminde oynamak

Akademik hedefler İşçi'nin listesinin yalnızca bir kısmı. Uluslararası ilişkiler okuyan İşçi, diplomaside görev alma hayalinden de vazgeçmiş değil: 'Konsolos olur muyuz? Neden olmasın? Hayallerim var.'

Bir hayali daha var: reklam filmi çekmek. Bunu hem memleketini tanıtmanın hem de kameraların önüne geçmenin bir yolu olarak gören İşçi, 'Hem Kars'ımı tanıtayım hem reklamlarda olayım. Benden güzel reklam yüzü olur, olmaz mı? Neden olmasın?' diye konuştu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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