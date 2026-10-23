71 Yaşında Yüksek Lisansa Başladı: Şimdi Gözü Doktorada, Hayali Konsolos Olmak
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Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan, 2 çocuk ve 3 torun sahibi Ayşen Arda İşçi, okumanın yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi. Açık öğretim lisesini bitirdikten sonra üniversiteye giren İşçi, 69 yaşında diplomasını onur belgesiyle aldı. 71 yaşında yüksek lisans sıralarına oturan İşçi'nin hedef listesinde şimdi doktora, konsolosluk ve hatta reklam filmi var.
Kaynak: DHA
Üniversiteye 2020'de girdi, diplomasını onur belgesiyle aldı
Bölüm başkanı: "Eğitimde yaşın önemi olmaz"
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Sıradaki hayali konsolos olmak ve reklam filminde oynamak
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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