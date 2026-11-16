7 Eski Hakem ve Gözlemci TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Dilekçede, Hacıosmanoğlu'nun 2 Kasım'da katıldığı bir canlı yayındaki açıklamaları da dayanak olarak gösterildi. Hacıosmanoğlu bu yayında Ferhat Gündoğdu'na bazı isimlerin FETÖ bağlantılı olduğunu ve görev almayacaklarını söylediğini anlattı, ardından kendisini ihbar ettiğini şu sözlerle ifade etti:

'Kendimi ihbar ediyorum.'

Olası bir cezaya da yayında değinen Hacıosmanoğlu, bu konudaki tutumunu şu sözlerle özetledi:

'Ceza alırsam, şeref madalyası olur benim için.'