7 Eski Hakem ve Gözlemci TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
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Yedi eski hakem ve gözlemci, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede iftira, hakaret, görevi kötüye kullanma ve adli görevi etkilemeye teşebbüs suçlamaları yer aldı. Şikayetçiler dilekçelerini Hacıosmanoğlu'nun 2 Kasım'daki canlı yayın açıklamalarına ve eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'na gönderdiği iddia edilen mesajlara dayandırdı.
Suç duyurusunda yedi isim var.
Canlı yayındaki sözler dilekçeye girdi.
Gündoğdu'na gönderilen mesajlar dosyada.
Avukatlar mesajları talimat olarak niteledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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