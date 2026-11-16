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7 Eski Hakem ve Gözlemci TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

7 Eski Hakem ve Gözlemci TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 22:06
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Yedi eski hakem ve gözlemci, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede iftira, hakaret, görevi kötüye kullanma ve adli görevi etkilemeye teşebbüs suçlamaları yer aldı. Şikayetçiler dilekçelerini Hacıosmanoğlu'nun 2 Kasım'daki canlı yayın açıklamalarına ve eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'na gönderdiği iddia edilen mesajlara dayandırdı.

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Suç duyurusunda yedi isim var.

Suç duyurusunda yedi isim var.

Suç duyurusunda bulunan isimler Bahattin Şimşek, Süleyman Abay, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci ve Cevdet Kömürcüoğlu oldu. Yedi isim, Hacıosmanoğlu hakkında iftira, hakaret, görevi kötüye kullanma ve adli görevi etkilemeye teşebbüs suçlarından işlem yapılmasını talep etti. Dilekçede, Hacıosmanoğlu'nun taraf olduğu daha önceki bir soruşturmada takipsizlik kararı verildiği ve bu kararın kendisine bildirildiği belirtildi. Şikayetçilere göre Hacıosmanoğlu buna rağmen kendilerini kamuoyu önünde terör örgütüyle ilişkilendirmeyi sürdürdü.

Canlı yayındaki sözler dilekçeye girdi.

Canlı yayındaki sözler dilekçeye girdi.

Dilekçede, Hacıosmanoğlu'nun 2 Kasım'da katıldığı bir canlı yayındaki açıklamaları da dayanak olarak gösterildi. Hacıosmanoğlu bu yayında Ferhat Gündoğdu'na bazı isimlerin FETÖ bağlantılı olduğunu ve görev almayacaklarını söylediğini anlattı, ardından kendisini ihbar ettiğini şu sözlerle ifade etti:

'Kendimi ihbar ediyorum.'

Olası bir cezaya da yayında değinen Hacıosmanoğlu, bu konudaki tutumunu şu sözlerle özetledi:

'Ceza alırsam, şeref madalyası olur benim için.'

Gündoğdu'na gönderilen mesajlar dosyada.

Gündoğdu'na gönderilen mesajlar dosyada.

Dilekçe, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'na gönderildiği iddia edilen WhatsApp mesajlarına da dayanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/83127 sayılı dosyasındaki dijital incelemeye atıf yapılan dilekçeye göre, 26 Temmuz 2024 tarihli mesajlarda şikayetçilerin isimleri sıralandı, bu isimler terör örgütüyle ilişkilendirildi ve görevlerinden uzaklaştırılmaları istendi.

Avukatlar mesajları talimat olarak niteledi.

Avukatlar mesajları talimat olarak niteledi.

Şikayetçilerin avukatları, söz konusu mesajların hakemlerin görevden uzaklaştırılmasına yönelik talimat içerdiğini savundu ve bunların kişisel görüş olarak okunamayacağını belirtti. Avukatlara göre takipsizlik kararıyla kapanan iddiaların idari işlemlere gerekçe yapılması hukuka aykırı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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