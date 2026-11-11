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6 Yıllık Yolculuk Bitiyor! Emily in Paris'in Final Sezonu Fragmanı Yayınlandı

6 Yıllık Yolculuk Bitiyor! Emily in Paris'in Final Sezonu Fragmanı Yayınlandı

Netflix
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
11.11.2026 - 18:37
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Netflix, Emily in Paris’in final sezonundan ilk fragmanı yayınladı. 6. sezonda Lily Collins’in canlandırdığı Emily, 5. sezon finalinde aldığı kartpostal davetinin ardından Yunanistan’a gidiyor ve bir pazarda Lucas Bravo’nun canlandırdığı Gabriel’le karşılaşıyor. Dizinin veda sezonu 24 Aralık Perşembe günü Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

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Emily in Paris'in final sezonu fragmanı sonunda yayınlandı.

Emily in Paris'in final sezonu fragmanı sonunda yayınlandı.

Netflix, 11 Kasım'da 6. sezonun ilk resmi teaser'ını sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalından paylaştı.

Fragman, Emily'nin Paris'teki yolculuğuna nostaljik bir bakışla açılıyor. 4. sezondaki maskeli balo kıyafeti ve Emily'nin kendi kahkülünü kesmeye çalıştığı o meşhur sahne de bu geri dönüşün içinde.

Ardından Mindy'nin 'Let's party in Greece, baby!' sözleriyle rota değişiyor. Lüks yatlar, masmavi koylar ve Akdeniz manzaraları ekrana geliyor.

Fragmanın en dikkat çekici anı ise sonlara saklanmış. Emily, açık hava pazarında Lucas Bravo'nun canlandırdığı Gabriel'le karşılaşıyor. Emily'nin şaşkınlığı yüzünden okunurken ikili arasındaki kıvılcımın hâlâ sönmediği görülüyor.

5. sezon finali, Emily ile Gabriel'in Yunanistan'daki karşılaşmasının zeminini hazırlamıştı.

5. sezon finali, Emily ile Gabriel'in Yunanistan'daki karşılaşmasının zeminini hazırlamıştı.

Hatırlanacağı üzere 5. sezonda Emily, Paris ile Roma arasında gidip gelmişti. İtalyan kaşmir varisi Marcello ile ilişkisi, Emily'nin Paris'te kurduğu kariyer ve hayattan vazgeçmemesiyle sona ermişti.

Sezonun son sahnelerinde ise Gabriel'den bir kartpostal gelmişti. Gabriel, Emily'yi Yunanistan'da patronunun yatına davet ediyordu.

Öte yandan Mindy, Alfie ile aralarındaki yakınlaşmaya rağmen Nico'nun evlilik teklifini kabul etmişti. Alfie ise bu nişanın bir hata olduğunu düşünüyordu. Fragmana bakılırsa bu üçgen de henüz çözülmüş değil.

Emily in Paris'in final sezonu 24 Aralık Perşembe günü Netflix'te yayınlanacak.

Emily in Paris'in final sezonu 24 Aralık Perşembe günü Netflix'te yayınlanacak.

Netflix'in paylaştığı resmi özete göre Emily, hırs ve romantizmle dolu yeni bir döneme adım atarken sadakatini sınayan kritik kararlar vermek zorunda kalacak. Kariyeri, kalbi ve Paris'te kurduğu hayat arasında son bir seçim yapacak.

Darren Star'ın yarattığı dizinin final sezonu, 24 Aralık Perşembe günü Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Çekimler Yunanistan, Monako ve Paris'te gerçekleşti. Son çekim günü ise Emily'nin hikâyesinin başladığı yer olan Place de l'Estrapade'da yapıldı.

Kadroda Lily Collins'in yanı sıra Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Minnie Driver ve Paul Forman yer alıyor.

İlk bölümü Ekim 2020'de yayınlanan dizi, 2021'de Emmy ve Altın Küre'de en iyi komedi dizisi dallarında aday gösterilmişti. 6 sezonluk yolculuk, Noel arifesinde sona erecek.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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