6 Yıllık Yolculuk Bitiyor! Emily in Paris'in Final Sezonu Fragmanı Yayınlandı
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Netflix, Emily in Paris’in final sezonundan ilk fragmanı yayınladı. 6. sezonda Lily Collins’in canlandırdığı Emily, 5. sezon finalinde aldığı kartpostal davetinin ardından Yunanistan’a gidiyor ve bir pazarda Lucas Bravo’nun canlandırdığı Gabriel’le karşılaşıyor. Dizinin veda sezonu 24 Aralık Perşembe günü Netflix’te izleyiciyle buluşacak.
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Emily in Paris'in final sezonu fragmanı sonunda yayınlandı.
5. sezon finali, Emily ile Gabriel'in Yunanistan'daki karşılaşmasının zeminini hazırlamıştı.
Emily in Paris'in final sezonu 24 Aralık Perşembe günü Netflix'te yayınlanacak.
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