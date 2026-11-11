6 Yıllık Yolculuk Bitiyor! Emily in Paris'in Final Sezonu Fragmanı Yayınlandı

Netflix'in paylaştığı resmi özete göre Emily, hırs ve romantizmle dolu yeni bir döneme adım atarken sadakatini sınayan kritik kararlar vermek zorunda kalacak. Kariyeri, kalbi ve Paris'te kurduğu hayat arasında son bir seçim yapacak.

Darren Star'ın yarattığı dizinin final sezonu, 24 Aralık Perşembe günü Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Çekimler Yunanistan, Monako ve Paris'te gerçekleşti. Son çekim günü ise Emily'nin hikâyesinin başladığı yer olan Place de l'Estrapade'da yapıldı.

Kadroda Lily Collins'in yanı sıra Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Minnie Driver ve Paul Forman yer alıyor.

İlk bölümü Ekim 2020'de yayınlanan dizi, 2021'de Emmy ve Altın Küre'de en iyi komedi dizisi dallarında aday gösterilmişti. 6 sezonluk yolculuk, Noel arifesinde sona erecek.