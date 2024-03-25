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6 Bine Yakın Çalışanla Anket Yapıldı: Türkiye'de Yazılımcılar Ne Kadar Maaş Alıyor?

6 Bine Yakın Çalışanla Anket Yapıldı: Türkiye'de Yazılımcılar Ne Kadar Maaş Alıyor?

Yazılımcı Maaşları
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.03.2024 - 13:15

Türkiye'de yazılımcıların hep çok iyi para kazandığı algısı var. Yazılımcılık ayrıca özellikle TL'deki hızlı değer kaybı sonrası yurt dışına oldukça göç veren bir meslek. 

Her yıl yapılan bir ankete göre Türkiye'deki yazılımcı maaşları 27 bin 500 liradan başlayıp 140 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Rakam iyi mi kötü mü o da sizin kararınız. Buyrun kalem kalem inceliyoruz 👇

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Yazılımcılara ilişkin anket, 2012 yılında parodi olarak oluşturulan ve günümüzde yazılım sektörünün öne çıkan hesaplarından birisine dönüşen 'Önceki Yazılımcı' tarafından yapıldı.

Yazılımcılara ilişkin anket, 2012 yılında parodi olarak oluşturulan ve günümüzde yazılım sektörünün öne çıkan hesaplarından birisine dönüşen 'Önceki Yazılımcı' tarafından yapıldı.

Anket, Türkiye’de Türk Lirası para cinsiyle maaş alan yazılımcıların ayda ortalama ne kadar kazandığını bizlere göstermesi bakımından oldukça dikkate değer.

Anket, Türkiye’de Türk Lirası para cinsiyle maaş alan yazılımcıların ayda ortalama ne kadar kazandığını bizlere göstermesi bakımından oldukça dikkate değer.

Ankete toplamda 5.989 Türk yazılımcı katıldı. Çalışmada, yazılım sektöründeki cinsiyet dengesizliği de öne çıkan konulardan.

Ankete toplamda 5.989 Türk yazılımcı katıldı. Çalışmada, yazılım sektöründeki cinsiyet dengesizliği de öne çıkan konulardan.

Ankete cevap verenlerin 5.288’i erkek iken sadece 701’i kadın. Var gerisini siz düşünün! 

Kaynak

Çalışma türlerinde ise büyük çoğunluğun remote olarak ilerlemesi göze çarpıyor. Bunun hemen ardından hibrit, sonra da ofiste çalışma modeli var.

Çalışma türlerinde ise büyük çoğunluğun remote olarak ilerlemesi göze çarpıyor. Bunun hemen ardından hibrit, sonra da ofiste çalışma modeli var.

'Oh be yazılımcılarda evde ayaklarını uzatıp çalışıyor' demeyin, villada yaşamıyorsanız evden çalışmanın da bazı zorlukları var.

Peki yazılımcılar pozisyonlarına göre ne kadar maaş alıyorlar? Gelecekte yazılımcı olmak isteyenler için buyrun tek kalemde birlikte bakıyoruz 👇

Peki yazılımcılar pozisyonlarına göre ne kadar maaş alıyorlar? Gelecekte yazılımcı olmak isteyenler için buyrun tek kalemde birlikte bakıyoruz 👇

Back-end DeveloperJunior: 36.500 TL

Middle: 55.500 TL

Senior: 87.500 TL

Full Stack DeveloperJunior: 35.500 TL

Middle: 50.500 TL

Senior: 77.500 TL

Front-end DeveloperJunior: 30.500 TL

Middle: 49.500 TL

Senior: 77.500 TL

Software ArchitectJR + MID + SR: 117.500 TL

Team/Tech LeadJR + MID + SR: 102.500 TL

Software Development ManagerJR + MID + SR: 122.500 TL

Embedded Software DeveloperJunior: 48.500 TL

Middle: 60.500 TL

Senior: 87.500 TL

Mobile DeveloperJunior: 38.500 TL

Middle: 60.500 TL

Senior: 97.500 TL

Mobile Developer (iOS)Junior: 36.500 TL

Middle: 61.500 TL

Senior: 107.500 TL

Mobile Developer (Full Stack)Junior: 32.500 TL

Middle: 50.500 TL

Senior: 77.500 TL

DevOps EngineerJunior: 34.500 TL

Middle: 58.500 TL

Senior: 92.500 TL

Data ScientistJunior: 40.500 TL

Middle: 56.500 TL

Senior: 82.500 TL

Game DeveloperJunior: 32.500 TL

Middle: 45.500 TL

Senior: 70.500 TL

QA / AutomationJunior: 35.500 TL

Middle: 53.500 TL

Senior: 77.500 TL

QA / Manuel TestJunior: 27.500 TL

Middle: 42.500 TL

Senior: 68.500 TL

Director of Software DevelopmentJR + MID + SR: 152.500 TL

CTOJR + MID + SR: 137.500 TL

Project ManagerJunior: 35.500 TL

Middle: 52.500 TL

Senior: 82.500 TL

Product ManagerJunior: 30.500 TL

Middle: 50.500 TL

Senior: 92.500 TL

Product OwnerJunior: 31.500 TL

Middle: 44.500 TL

Senior: 87.500 TL

Data AnalystJunior: 31.500 TL

Middle: 46.500 TL

Senior: 82.500 TL

Business AnalystJunior: 36.500 TL

Middle: 52.500 TL

Senior: 66.500 TL

Database Administrator (DBA)Junior: 27.500 TL

Middle: 59.500 TL

Senior: 102.500 TL

SAP/ABAP Developer & ConsultantJunior: 24.500 TL

Middle: 40.500 TL

Senior: 77.500 TL

Data EngineerJunior: 40.500 TL

Middle: 50.500 TL

Senior: 102.500 TL

Cyber SecurityJR + MID + SR: 35.500 TL

Support EngineerJR + MID + SR: 32.500 TL

AI EngineerJR + MID + SR: 60.500 TL

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Bu arada kıyas açısından belirtelim, üniversitelerin sayılarının hızla artmasıyla diplomalı işsiz sayısı patladı, teknik elaman açığı giderek arttı. Bugün bir inşaat ustasının günlük ücreti 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor.

Bu arada kıyas açısından belirtelim, üniversitelerin sayılarının hızla artmasıyla diplomalı işsiz sayısı patladı, teknik elaman açığı giderek arttı. Bugün bir inşaat ustasının günlük ücreti 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor.

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