6 Bine Yakın Çalışanla Anket Yapıldı: Türkiye'de Yazılımcılar Ne Kadar Maaş Alıyor?
6 Bine Yakın Çalışanla Anket Yapıldı: Türkiye'de Yazılımcılar Ne Kadar Maaş Alıyor?
Türkiye'de yazılımcıların hep çok iyi para kazandığı algısı var. Yazılımcılık ayrıca özellikle TL'deki hızlı değer kaybı sonrası yurt dışına oldukça göç veren bir meslek.
Her yıl yapılan bir ankete göre Türkiye'deki yazılımcı maaşları 27 bin 500 liradan başlayıp 140 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Rakam iyi mi kötü mü o da sizin kararınız. Buyrun kalem kalem inceliyoruz 👇
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Yazılımcılara ilişkin anket, 2012 yılında parodi olarak oluşturulan ve günümüzde yazılım sektörünün öne çıkan hesaplarından birisine dönüşen 'Önceki Yazılımcı' tarafından yapıldı.
Anket, Türkiye’de Türk Lirası para cinsiyle maaş alan yazılımcıların ayda ortalama ne kadar kazandığını bizlere göstermesi bakımından oldukça dikkate değer.
Ankete toplamda 5.989 Türk yazılımcı katıldı. Çalışmada, yazılım sektöründeki cinsiyet dengesizliği de öne çıkan konulardan.
Çalışma türlerinde ise büyük çoğunluğun remote olarak ilerlemesi göze çarpıyor. Bunun hemen ardından hibrit, sonra da ofiste çalışma modeli var.
Peki yazılımcılar pozisyonlarına göre ne kadar maaş alıyorlar? Gelecekte yazılımcı olmak isteyenler için buyrun tek kalemde birlikte bakıyoruz 👇
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Bu arada kıyas açısından belirtelim, üniversitelerin sayılarının hızla artmasıyla diplomalı işsiz sayısı patladı, teknik elaman açığı giderek arttı. Bugün bir inşaat ustasının günlük ücreti 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor.
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