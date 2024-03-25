6 Bine Yakın Çalışanla Anket Yapıldı: Türkiye'de Yazılımcılar Ne Kadar Maaş Alıyor?

Türkiye'de yazılımcıların hep çok iyi para kazandığı algısı var. Yazılımcılık ayrıca özellikle TL'deki hızlı değer kaybı sonrası yurt dışına oldukça göç veren bir meslek.

Her yıl yapılan bir ankete göre Türkiye'deki yazılımcı maaşları 27 bin 500 liradan başlayıp 140 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Rakam iyi mi kötü mü o da sizin kararınız. Buyrun kalem kalem inceliyoruz 👇